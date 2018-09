Giám khảo X-Factor 'cân não' chọn 7 nhóm nhạc xuất sắc

Nhóm The Zoo thể hiện ca khúc đình đám 'Run to you' vô cùng cuồng nhiệt. Hồ Ngọc Hà nhận định, màn trình diễn chưa hoản hảo, làm cô phân vân có nên để nhóm đi tiếp không. Mr. Đàm trông chờ và đòi hỏi nhóm nhiều hơn, lần này nhóm chưa mang đến sự hứng thú như lần trước. Hồ Quỳnh Hương vẫn giữ nguyên nhận xét, đây là nhóm nhạc rất 'kinh khủng' của chương trình. Nhóm được đi tiếp vào vòng trong, đồng nghĩa việc nhóm The Six phải ra về (xem video).