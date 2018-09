Giám khảo X-Factor bức xúc với Anh Thúy

Đàm Vĩnh Hưng nói: 'Nếu Anh Thúy tham lam, kiên quyết đi tiếp, tôi nghĩ, sẽ không có ai bình chọn cho cô ấy, bởi họ không muốn bị lừa dối lần nữa'.

Việc Anh Thúy, cựu thành viên nhóm Mây Trắng đóng giả Huyền Minh tham gia cuộc thi X-Factor đã khiến dư luận dậy sóng trong suốt hai ngày qua. Đa số công chúng không chấp nhận lý do mà nữ ca sĩ giải thích cho việc đóng giả người khác: gương mặt có sẹo vì tai nạn và không muốn chịu áp lực mang danh là một ca sĩ đi thi. Trên nhiều diễn đàn, khán giả đòi tẩy chay Anh Thúy và muốn cô rời bỏ cuộc thi.

Mr Đàm phủ nhận việc nhận ra Anh Thúy ngay sau khi Huyền Minh kết thúc tiết mục trong tập 1 X-Factor.

Xung quanh vụ ồn ào của Anh Thúy, không ít người đặt nghi vấn việc 4 giám khảo X-Factor đã biết sự thật bởi Đàm Vĩnh Hưng từng song ca với cựu thành viên Mây Trắng, nhạc sĩ Dương Khắc Linh từng làm giám khảo The Winner is... mà Anh Thúy là thí sinh. Cũng trong cuộc thi The Winner is... Anh Thúy thể hiện It's all comming back to me now của Celine Dion - ca khúc Huyền Minh dự thi ở X-Factor. Nhiều nghi vấn cho rằng, có thể Mr Đàm đã nhận ra Anh Thúy là Huyền Minh khi anh lên sân khấu ở cuối tiết mục. Tuy nhiên vì chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt Huyền Minh nên anh đã không có câu trả lời.

Trước thắc mắc này, Đàm Vĩnh Hưng khẳng định, anh không hề có suy nghĩ đó. Chỉ khi Anh Thúy thừa nhận lừa dối và giả làm Huyền Minh, anh mới vỡ lẽ. Anh cảm thấy tiếc nuối cho cách làm của cựu thành viên Mây Trắng. Anh khuyên: "Nếu cô ấy đủ mạnh mẽ thì nên dừng lại bởi dù sao tài năng của Huyền Minh cũng được tôi và khán giả công nhận trên sân khấu X-Factor. Tiết mục của cô ấy ít nhiều đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng mọi người. Còn nếu Anh Thúy tham lam, kiên quyết đi tiếp, tôi nghĩ, sẽ không có ai bình chọn cho cô ấy, bởi họ không muốn bị lừa dối lần nữa. Anh Thúy nên tạm nghỉ, chờ cho dư luận lắng xuống rồi hãy trở lại trong một dự án khác với tên Huyền Minh. Khi đó, khán giả sẽ tò mò và chờ đợi một hình ảnh mới của Huyền Minh. Tôi nghĩ, đây là sự lựa chọn tốt cho cô ấy".

Đồng quan điểm với Đàm Vĩnh Hưng, trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà tỏ ra giận dữ về vụ lừa gạt của Anh Thúy. Cô viết: "Tự nhiên chúng mình thành diễn viên quần chúng không được trả lương lại còn được xúc phạm miễn phí. P/S: dừng lại đi em.. cuộc sống này không giang tay với những dối trá".

Hồ Ngọc Hà và Mr Đàm đều khuyên Anh Thúy nên dừng lại và không tiếp tục lừa dối khán giả.

Nhạc sĩ Dương Khắc Linh không bức xúc nhưng ngạc nhiên và không hiểu lý do vì sao Anh Thúy lại phải giả danh người khác. Anh trả lời một trang báo mạng: "Thực sự tôi không nhận ra vì cô ấy đóng kịch quá giỏi. Khi cô ấy xuất hiện trên sân khấu X-Factor, tôi không hề biết đó là Anh Thúy và trong đầu không bao giờ nghĩ có chuyện một ca sĩ mà lại lấy tên khác, lấy một câu chuyện khác để đi thi. Đến lúc đọc trên báo, tôi mới nghĩ ra 'À đúng rồi'. Tất cả mọi thứ giữa Anh Thúy và Huyền Minh đều giống nhau. Lúc đó tôi mới biết hai cô này là một. Thú thật, khi làm giám khảo X-Factor, một ngày tôi ngồi nhận xét mấy chục thí sinh nên cũng không nghĩ nhiều. Quan trọng là tôi không ngờ rằng có người lại làm như vậy".

Trên Facebook, nhạc sĩ Phương Uyên, giám đốc âm nhạc của X-Factor đã viết status dài nói về Anh Thúy. Chị viết về nỗi khổ của ban tổ chức: "Tội nghiệp cho các bạn biên tập vừa phải làm việc ngày đêm để kịp tiến độ phát sóng, vừa phải đi xác minh, tìm kiếm bằng chứng... Đột phá nhất là kêu được cả hai nhân vật lên để thẩm vấn (chỉ có điều không thể nào cùng thời gian) nhưng nhận được sự lắc đầu của một người và ánh mắt sợ hãi vô tội của người còn lại. Bạn cứ phải nghi ngờ nhưng khẳng định là điều không thể.. Có những phút họ đã nghĩ 'hay là thà mình giết lầm còn hơn bỏ sót' nhưng lương tâm đã không cho phép họ làm như vậy... dù sự nghi ngờ có đến 90% cũng không thể tước đi cái 'quyền' của họ...".

Nhạc sĩ Phương Uyên cũng đặt nghi vấn, Anh Thúy được một ê kíp tư vấn ở đằng sau để có thể đóng giả Huyền Minh một cách hoàn hảo trên sân khấu X-Factor. "Một cá nhân thì không thể nào tạo nên một vở kịch... Chỉ có điều mình vẫn chưa điều tra được ê kíp kia là những ai thì họ đã khẳng định ai là những người tạo ra chuyện này. Đau đớn và tức tưởi lại đến. Dù chuyện này không dính đến mình nhưng ảnh hưởng của nó đã lấp đi gần 5 tháng lao động nghệ thuật vất vả, hòng mang tới cho mọi người những điều thú vị...".

Quỳnh Như