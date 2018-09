Giám khảo VN Idol phấn khích với Nhật Thủy

Trong gala 1, Tiếng Việt là người hát mở màn. Anh mang đến ca khúc 'Locked out of the heaven' trẻ trung. Tiếng Việt có giọng hát khá đặc trưng và lối biểu diễn nhiệt tình, di chuyển liên tục trên sân khấu. Tối qua, chàng du học sinh Anh quốc còn tiến thẳng đến phía giám khảo để giao lưu với Mỹ Tâm khi đang hát (xem video).