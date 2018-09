Giám khảo 'mê tít' chàng công nhân nhìn giống Bi Rain

Lê Hoàng Phong trình bày liên khúc 'Beautiful girl - Tell me why'. Thanh Lam khen chàng trai này rất tự tin và có giọng hát lãng mạn, dí dỏm. Dương Khắc Linh thì khen giọng hát của Phong nghe quyến rũ. Giám khảo bất ngờ khi biết Phong từng đối đầu và thất bại trước Đức Phúc ở The Voice 2015. Sau màn 'đọ giọng' với Tùng Dương, Hoàng Phong được các giám khảo đồng ý cho đi tiếp (xem video).