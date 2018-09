Giám khảo lặng người vì chàng trai có mẹ ung thư phổi

Trần Trà My thể hiện ca khúc 'Lặng' do bạn thân của cô là tác giả trẻ Tường Minh sáng tác. Cô gái đến từ Hà Nội có ngoại hình và giọng hát hao hao ca sĩ Uyên Linh (xem video). Tùng Dương đánh giá cao sự liều lĩnh của Trà My khi chọn ca khúc mới dự thi. Hồ Quỳnh Hương khen cô có giọng đẹp nhưng chưa tinh tế, thậm chí My hát giống cả Uyên Linh lẫn Thanh Lam. Cả 4 giám khảo đều đồng ý cho Trà My vào vòng trong.