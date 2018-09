Giám khảo cười ngặt nghẽo vì thí sinh 'chế' hit của Sơn Tùng

Thí sinh Victoria Quỳnh Trần vừa hát vừa tự đệm đàn piano thể hiện ca khúc nổi tiếng của nữ danh ca Alicia Keys 'If I ain’t got you'. Giọng cô đầy nội lực, chất chứa nhiều tâm sự. Victoria Quỳnh Trần không phải gương mặt mới với khán giả. Cách đây hơn 10 năm, cô từng là ca sĩ chuyên nghiệp với nghệ danh Vân Quỳnh, được nhiều chuyên gia âm nhạc đánh giá cao. Cô có thời gian sang Mỹ, hát tại trung tâm Thúy Nga sau đó giải nghệ, sang Nhật sinh sống.