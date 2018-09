Giải thưởng 'Thử thách cùng bước nhảy 2013' gần 1 tỷ đồng

Quán quân năm nay nhận được 400 triệu đồng trong tổng giá trị giải thưởng.

Chiều 19/9, ban tổ chức So you think you can dance phiên bản Việt họp báo công bố top 20 của mùa thứ hai. Năm nay, vòng chung kết diễn ra trong 11 tuần và đều được truyền hình trực tiếp. Mỗi tuần sẽ có hai thí sinh bị loại để tìm ra 4 người xuất sắc tranh ngôi Vũ công được yêu thích nhất. Tổng giải thưởng của cuộc thi lên đến gần 1 tỷ đồng. Trong đó Quán quân được nhận 400 triệu đồng, còn 3 vị trí tiếp theo mỗi người nhận 50 triệu đồng. Ngoài ra, Quán quân còn có cơ hội làm việc một năm tại trung tâm Dance. Trong vòng chung kết, ban tổ chức cũng cố gắng tăng cường giá trị giải thưởng mỗi tuần để chia sẻ với nỗ lực của thí sinh.

Top 10 thí sinh nam có một số gương mặt quen thuộc như Phan Hiển, Ngọc Tuấn...

Thứ bảy 21/9, 20 thí sinh có đêm diễn đầu tiên với chủ đề Gala 1 - Gặp gỡ top 20 và sẽ không ai bị loại. Kể từ tuần thứ hai, thí sinh tranh tài theo cặp. Trong 5 tuần thi đầu tiên, bạn nhảy của mỗi thí sinh cố định nhưng sau đó sẽ thay đổi mỗi tuần. Khán giả có quyền quyết định thí sinh nào đi tiếp bằng cách nhắn tin bình chọn. Bốn thí sinh có bình chọn thấp nhất phải tham gia Thử thách quyết định, biểu diễn màn solo trong 30 giây. Ban giám khảo dựa vào đó để loại ra một nam, một nữ.

Top 20 Thử thách cùng bước nhảy 2013 gồm cả các vũ công chuyên nghiệp và không chuyên. Trong số 20 người, có 8 vũ công chuyên về thể loại đương đại, 3 vũ công hiphop, 3 vũ công jazz và 3 vũ công dancesport. Để giúp thí sinh phát huy hết khả năng, ban tổ chức mời những biên đạo nổi tiếng như Quỳnh Lan, John Huy Trần, Tạ Thùy Chi, Ngọc Anh... và những biên đạo khác đến từ Canada, Mỹ, Đức, Italy, Australia...

Trong đêm mở màn, top 20 sẽ trình diễn theo nhóm dựa trên sở trường của họ. Ngoài ra, còn có màn biểu diễn của hai vũ công khách mời đến từ So you think you can dance Mỹ là quán quân mùa thứ tư và mùa thứ chín.

Hai giám khảo chính của mùa thi thứ hai là Chí Anh và Tuyết Minh. Ngoài ra, mỗi tuần có một giám khảo khách mời, lần lượt có Ngô Thanh Vân, Đoan Trang, Thu Minh, Hoài Linh...

Một số vũ công được giới trẻ biết đến như Thùy Vân, Ngọc Tiên, Phi Phụng, Hoàng Mỹ An... cũng vào top 10 nữ.

Các đêm thi phát sóng cố định vào 21h thứ bảy, còn đêm công bố kết quả phát lúc 21h chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7, Hà Nội 1 và một số đài khác.

Hàn Quốc Việt