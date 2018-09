Gia đình nhạc sĩ An Thuyên rút các tác phẩm khỏi Trung tâm tác quyền

Nghệ sĩ Huyền Lâm, vợ cố nhạc sĩ cho biết, gia đình muốn tự bảo vệ, khai thác các tác phẩm của ông.

Trong buổi gặp gỡ báo chí chiều 12/4, gia đình nhạc sĩ An Thuyên đã công bố thông tin rút toàn bộ các ca khúc của cố nhạc sĩ khỏi Tung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC). Lý do được nghệ sĩ Huyền Lâm, vợ của cố nhạc sĩ tiết lộ rằng, gia đình bà muốn tự bảo vệ các tác phẩm của An Thuyên. Khi còn ủy quyền cho VCPMC, có quý bà nhận được số tiền 12-13 triệu, có quý 8 triệu, có quý hơn 32 triệu (thời điểm nhạc sĩ An Thuyên qua đời). "Họ căn cứ vào gì đó, tùy theo cảm giác hay sao đó, tôi không biết. Nhưng quan trọng là gia đình cũng không biết họ đã thu như thế nào và từ nơi nào, những ai đang sử dụng bài hát của ông. Đó là lý do, bây giờ chúng tôi sẽ tự làm", bà nói.

Nhạc sĩ An Hiếu và ca sĩ Bông Mai cũng cho biết, việc rút các tác phẩm khỏi VCPMC còn xuất phát từ lý do phía Trung tâm không làm được việc quảng bá tốt hơn những bài hát của cố nhạc sĩ An Thuyên. "Trong hợp đồng ký với VCPMC, có kèm theo điều khoản là quảng bá các tác phẩm. Nhưng từ trước đến nay, VCPMC chỉ làm mỗi việc thu tác quyền thông qua các tác phẩm có sẵn. Còn với những bản thu mới thì lại không được quan tâm. Dù chia tay là điều bất đắc dĩ nhưng để khai thác tác phẩm của ông tốt hơn thì phải có sự đầu tư mới", ca sĩ Bông Mai chia sẻ.

Nhạc sĩ An Hiếu cũng bày tỏ rằng: "Bố tôi còn nhiều tác phẩm chưa công bố trong khi Trung tâm chỉ thu bản quyền với ca khúc đã công bố. Do vậy, việc gia đình tự bảo vệ, tự khai thác tác phẩm của ông cũng giúp chúng tôi giới thiệu được nhiều hơn nữa tác phẩm của ông tới công chúng".

Lúc sinh thời, nhạc sĩ An Thuyên rất ủng hộ hoạt động của Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam của nhạc sĩ Phó Đức Phương. Ông và nhạc sĩ Phó Đức Phương cũng có mối quan hệ rất thân thiết. Khi ủy quyền cho VCPMC, cố nhạc sĩ An Thuyên không hề quan tâm đến số tiền nhận được.

Bông Mai được anh trai đệm piano khi hát nhạc thiếu nhi Ngoài việc công bố rút các tác phẩm của nhạc sĩ An Thuyên khỏi VCPMC, nhạc sĩ Đỗ Hiếu và Bông Mai còn giới thiệu dự án âm nhạc dành cho thiếu nhi Sing Channel. Dự án này được phát triển trên nền tảng gần 3.000 bài hát thiếu nhi của nhiều nhạc sĩ, được biên tập và xuất bản dưới tên Tổng tập các bài hát thiếu nhi Việt Nam Giai điệu tuổi thần tiên do cố nhạc sĩ An Thuyên làm chủ biên. Dự án còn thực hiện các MV, audio và được sáng tạo theo nhiều phong cách như Acoustic, Acapella với sự tham gia của nhiều ca sĩ như Bảo Trâm, Nguyễn Trần Trung Quân, Nhật Minh The Voice Kids, Ngọc Linh...