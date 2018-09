Gia đình nén đau thương trong tang lễ nhạc sĩ An Thuyên

Nhạc sĩ An Thuyên sinh ngày 15/8/1949 tại Quỳnh Lưu, Nghệ An. Ông hoạt động văn hóa văn nghệ tại Nghệ An từ năm 1967. Tới năm 1975, ông vào bộ đội rồi vào công tác ở Đoàn Văn công Quân khu 4 từ năm 1977. Sau đó ông được cử đi học ở Nhạc Viện Hà Nội, môn Sáng tác âm nhạc bậc đại học. Sau khi tốt nghiệp, năm 1988 ông về Phòng Văn nghệ Quân đội và đến tháng 8 năm 1992, ông về công tác ở Trường Nghệ thuật Quân đội. Ông là nguyên hiệu trưởng của ngôi trường nghệ thuật này nhiều năm và có rất nhiều sáng tác để đời.