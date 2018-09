Gia đình Mỹ Linh tập luyện để quay MV cùng nhau

Ngoài Mỹ Linh và Mỹ Anh, MV còn có sự xuất hiện của ông xã và con trai diva.

Nhân dịp Giáng sinh, Mỹ Linh thực hiện MV liên khúc gồm 3 ca khúc kinh điển O holy night, Angels we have heard on high và Little drummer bo được hoà âm theo thể loại ballad. Mỹ Linh không hát một mình mà hoà giọng cùng con gái út - bé Mỹ Anh.

Bé Mỹ Anh khiến người nghe bất ngờ khi khoe giọng hát cao vút, đầy cảm xúc và xử lý rất điêu luyện. Trước đó, khi tham gia một vài chương trình ca nhạc, Mỹ Anh được đánh giá như một giọng ca nhí đầy triển vọng. Bé có nhạc cảm thiên bẩm cũng như kỹ thuật khá chắc chắn.

Hình ảnh Mỹ Linh và con gái trong MV.

Trong MV được quay đơn giản nhưng ngập tràn tình cảm, khán giả sẽ cảm nhận được niềm vui đoàn tụ trọn vẹn của gia đình Mỹ Linh. Ngoài sự xuất hiện của Mỹ Linh và Mỹ Anh, ông xã cô - nhạc sĩ Anh Quân - và con trai thứ hai Anh Duy cũng góp mặt. Những hình ảnh trong MV rất gần gũi, chân thực như chính cuộc sống thật của gia đình diva ngoài đời.

Để MV đạt hiệu quả cao, ê kíp của Mỹ Linh đã dùng kỹ thuật quay one take. Toàn bộ MV được quay một lần duy nhất từ đầu đến cuối, không có sự chỉnh sửa, cắt ghép như cách làm thông thường. Điều này buộc các thành viên trong gia đình Mỹ Linh phải diễn xuất hoàn hảo, không bị sai sót gì. Mỹ Linh tâm sự, gia đình cô gặp không ít khó khăn trong quá trình quay, dù đã tập luyện kỹ lưỡng. Tuy nhiên, sau khi quay MV, cả gia đình càng gắn bó hơn và đây sẽ là kỷ niệm đẹp của các con khi chúng còn bé.

MV liên khúc Giáng sinh - Mỹ Linh ft Mỹ Anh:

Hân Quy