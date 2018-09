Fan Việt 'quẩy' đến khản giọng, kiệt sức với Coldplay concert ở Bangkok

Đây có lẽ là concert ở Thái Lan có lượng fan Việt tham dự đông đảo nhất từ trước đến nay.

Sân vận động quốc gia Rajamangala, Bangkok, Thái Lan đêm thứ sáu (7/4) vừa qua đã chứng kiến những khoảnh khắc tuyệt đẹp của Coldplay world tour - A Head Full of Dreams và hơn 60.000 fan. Đây là concert có lượng khán giả lớn nhất trong vòng vài năm trở lại đây được tổ chức tại đất nước chùa vàng. Thành viên ban tổ chức chương trình - công ty BEC-Tero - cho biết họ vô cùng tự hào khi mang được show diễn hoành tráng và đáng mong chờ nhất năm 2017 này đến cho khán giả yêu nhạc.

Nhóm fan Việt này đã tham gia rất nhiều concert ở Thái Lan nhưng với họ, đây là concert hay nhất trong đời.

Một nhóm khác cũng rất sắc màu khi đến "quẩy".

Những bản hit đình đám nhất của nhóm đều được biểu diễn khiến fan không thể đứng yên dù chỉ một giây. Từ Yellow, The Scientist, Paradise... đến Fix you, Everglow, Viva la vida, Hymn for the weekend, Sky full of stars, Up&up... đều đổi lấy nụ cười hay thậm chí cả nước mắt hạnh phúc vỡ trào của các fan. Các fan được quẩy kiệt sức, gào thét khản giọng theo từng câu hát của Coldplay. Không một bài hát nào của band mà không được fan hát theo. Giây phút Chris Martin kêu gọi: "phones down, hands up", thì cả 60.000 cánh tay và 60.000 đôi chân chỉ chờ để được nhảy lên sung sướng. Cả sân khấu biến thành bầu trời lấp lánh và bạn thật sự cảm nhận được mình biến thành một ngôi sao nhấp nháy, nhún nhảy vào khoảnh khắc ấy.

Sân khấu của concert thực sự rất hoành tráng với hiệu ứng ánh sáng ảo diệu, mãn nhãn, âm thanh tuyệt đỉnh. Những chiêu trò dù đã biết trước như pháo hoa, mưa giấy, bóng bay rơi vẫn khiến fan vừa bất ngờ vừa hào hứng. Ai cũng cố với lấy cho mình một mảnh confetti hay chạm tay vào quả bóng để hoà vào không khí lúc đó. Chris Martin liên tục cảm ơn các fan, anh nói rằng anh và ban nhạc vô cùng cảm kích vì sau 14 năm trở lại Bangkok mà vẫn được chào đón nồng nhiệt đến thế. Anh cũng xin lỗi vì đã để các fan chờ đợi từng đấy năm mới quay lại. Các thành viên của ban nhạc cũng được Chris giới thiệu một cách hết sức trân trọng trên sân khấu. Họ đều là những người bạn thân thiết đã đi với anh suốt chặng đường dài, cùng làm nên thành công của Coldplay: Jonny Buckland - lead guitar, Guy Berryman - acoustic guitar và Will Champion - drummer.

Các fan Việt đã săn lùng vé concert này điên cuồng ở các nước châu Á khi bắt đầu mở bán online. Không ít fan đã phát khóc vì trượt vé ở Singapore hay Đài Loan - những nước mở bán vé sớm. Nhưng tình yêu nào cũng sẽ được đền đáp - Thái Lan cho họ cơ hội khác. Ước tính có khoảng gần 200 fan Việt tham dự concert của Coldplay tại Bangkok lần này. Và nếu bạn là một người Việt trót yêu ban nhạc đến từ nước Anh này thì chắc chắn sáng thứ bảy - tôi đoan chắc rằng - newsfeed Facebook của bạn ngập tràn những status về Coldplay. Anh Ho - một bạn gái người Việt đang sống và làm việc ở Singapore - cũng phải thốt lên ghen tị về lượng fan Việt hùng hậu đổ về Thái Lan: "Hồi tuần trước Coldplay qua Sing diễn thì chả thấy ai ở Việt Nam check-in ngoài mình và lèo tèo vài bạn đang du lịch vì Coldplay lúc ấy".

Rất nhiều nhóm không quen nhau từ trước nhưng đã tụ họp thành một group trên Facebook để chia sẻ thông tin và hướng dẫn, hỗ trợ nhau để sao có thể dự concert một cách trọn vẹn, hạn chế tối đa các rủi ro, đặc biệt là phương tiện di chuyển đến sân khấu và cách thức lấy vé thuận tiện nhất. Âm nhạc của Coldplay đã kết nối họ lại, đúng như thông điệp của band - Believe in Love.

Cùng ngắm lại những khoảnh khắc "không thể nào quên" trong concert của Coldplay tối 7/4:

