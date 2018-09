Em chồng Tăng Thanh Hà tất bật điều phối 'Đường đua sắc màu'

Từ trái qua: bạn trai người nước ngoài của Thảo Trang, nữ ca sĩ và Quán quân So You Think You Can Dance Lâm Vinh Hải không bỏ lỡ khoảnh khắc ấn tượng với phong cách năng động, hiện đại. Chương trình này còn có sự đồng hành của Samsung. Lâm Vinh Hải xuất hiện tươi vui cùng chiếc Gear Fit.