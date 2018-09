Elly Trần: 'Sinh con làm thu nhập của tôi giảm nhiều'

Hot girl một thời bị giảm thu nhập nhưng bù lại có cuộc sống hạnh phúc bên hai nhóc tỳ xinh xắn.

- Hiện tại cuộc sống của chị như thế nào?

- Ngoài việc đi event, đóng quảng cáo tôi bắt đầu đóng phim trở lại. Tôi vừa hoàn thành hai phim, trong đó có dự án tôi hợp tác cùng nhà sản xuất Hong Kong. Đây đều là những dạng nhân vật mới khiến tôi hứng thú và háo hức chờ đến ngày phim ra rạp. Trước đây tôi chỉ diễn những vai dễ thương, vui vẻ, với hai phim này tôi phải đóng những cảnh hành động. Tôi cũng đang cân nhắc tham gia các dự án điện ảnh tiếp theo, hiện có rất nhiều kịch bản gửi đến tôi.

Tham gia liên tiếp hai phim trong vòng 3 tháng nên tôi hầu như không còn thời gian. Cadie và Alfie được tôi gửi nhà ngoại trong thời gian đóng phim. Hai bé đều tỏ ra hiểu chuyện và không đòi mẹ khi tôi đi xa. Cadie là chị lớn, lúc tôi bảo mẹ sắp đi quay phim, bé bảo vậy thì mẹ đi nhé. Ngày nào 3 mẹ con cũng gọi điện thoại cho nhau. Qua thời gian xa nhà, tôi thấy con lớn khôn hơn nên rất hạnh phúc. Có lần tôi đi quay phim về, vừa hoàn thành xong cảnh hành động nên chân tay bầm tím hết, Cadie thấy vậy chạy đến sờ vào, rồi đi lấy thuốc bôi cho mẹ. Tôi xém khóc vì hành động đó của con.

Elly Trần bên hai con.

- Vì sao chị lại bỏ con ở nhà để đi đóng phim, trong khi thu nhập từ việc đi event, đóng quảng cáo của chị rất cao, chưa kể chị còn được đồn đoán là có chồng giàu?

- Tôi xin không bình luận về khía cạnh chồng giàu. Tôi bỏ con ở nhà để đi đóng phim vì tôi đã đặt mục tiêu mình chỉ làm nghệ thuật 3 năm nữa, nên phải tranh thủ làm những gì mình thích. Không biết các bà mẹ khác như thế nào, nhưng với riêng tôi mỗi giai đoạn trong cuộc đời tôi đều muốn mình có sự biến chuyển. Giống như lúc 27 tuổi, tôi muốn có con, vậy là tôi đẻ. Ba năm tới đây tôi sẽ chuyển qua làm kinh doanh, không tham gia nghệ thuật nữa.

Sinh con làm cho thu nhập của tôi giảm nhiều. Ngày xưa tôi kiếm được 3 phần, giờ chỉ còn một. Thật ra, thị trường châu Á mới là nơi tôi kiếm tiền. Từ khi có con, tôi không hoạt động mạnh nữa nên danh tiếng bị giảm sút. Lúc chưa sinh con, show ở thị trường châu Á tôi có nhiều lắm, đi liên tục và giá rất cao. Giờ có con nên chỉ ở Việt Nam là chính.

Chuyện thu nhập giảm ảnh hưởng khá nhiều đến tôi. Trước đây tôi có sở thích tích lũy tiền vì mong muốn trở thành bà chủ chuỗi cửa hàng kinh doanh đồ ăn. Giờ có con tiền kiếm ít hơn nhưng tôi thấy như vậy là xứng đáng.

- Nhưng từ khi chị sinh con khán giả Việt Nam, nhất là các bà mẹ lại quan tâm đến chị hơn. Chị nghĩ sao?

- Tôi biết mọi người nghĩ đẻ hai bé Cadie và Alfie làm tên tuổi Elly Trần “hot” hơn nhưng đó chỉ là ở Việt Nam, do mọi người thấy hai bé nhà tôi xinh xắn nên chú ý. Thú thật, lúc sinh con tôi không nghĩ sẽ được chú ý như vậy. Khi quyết định đẻ Cadie, tôi đã xác định sự nghiệp của mình đến đây là hết và bắt đầu nghĩ đến việc ở nhà bán cơm. Với tôi, việc sinh đẻ và chuyện kiếm tiền là hai phạm trù khác nhau. Tôi may mắn ở chỗ cuộc đời có những chuyện sắp đặt rất liên quan đến nhau và nó đều là những thứ vô tình chứ tôi không cố ý như vậy. Con người tôi lạ lắm, đến một giai đoạn nào đó sẽ có những thôi thúc bảo tôi nên làm gì và nó luôn là những quyết định đúng.

Cuộc sống, công việc của Elly thay đổi từ khi có hai con.

- Người ta nói cuộc sống lẫn công việc của chị rất êm đềm, chị muốn gì được nấy. Chị giải thích sao?

- Tôi thừa nhận bản thân tôi có được nhiều thứ rất dễ. So với nhiều người khác con đường tôi đi rất bằng phẳng. Tôi nghĩ mình có duyên với nghề, được Tổ đãi. Trước khi bước chân vào làng giải trí tôi không có nhiều kinh nghiệm, bản thân cũng không quá tài năng, sắc vóc không xuất sắc nên tôi nghĩ mình may mắn hơn người khác rất nhiều. Tuy vậy, may mắn không tồn tại mãi nên về sau tôi cố gắng trau dồi khả năng diễn xuất và luôn xây dựng hình ảnh của mình thật đẹp.

Trong cuộc sống riêng cũng vậy, mọi thứ đến với tôi rất nhẹ nhàng. Tôi là người thích sống bình ổn nhưng muốn cầu tiến. Có được vị trí ngày hôm nay tôi phải luôn nỗ lực đi lên.

- Chị là mẫu phụ nữ thế nào trong gia đình?

- Tôi là người rất nam tính. Tôi không thích nói nhiều. Giống như việc giấu người đàn ông của mình vậy, hạnh phúc chỉ nên để mình tôi biết. Trong gia đình tôi là mẫu phụ nữ biết làm nhiều thứ. Tôi có thể lắp bóng đèn, sửa vài thứ linh tinh trong nhà. Tôi nghĩ phụ nữ không nên quá dựa dẫm vào người khác.

Là phụ nữ có gia đình cũng làm tôi biết suy nghĩ nhiều hơn. Tôi từ bỏ hình ảnh gợi cảm phá cách trước đây mình theo đuổi. Giờ làm gì cũng ảnh hưởng đến con, đến gia đình nên mọi thứ được tôi quyết định cẩn trọng hơn.

Hoàng Trọng Vỹ thực hiện