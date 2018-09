Dương Yến Ngọc xin lỗi chồng và nhận mình bị hoang tưởng

Sáng nay, liên lạc với phóng viên Ngoisao.net cô cho biết đang phải đi bác sĩ để điều trị tâm lý.

Cách đây 2 ngày, Dương Yến Ngọc từng khiến người thân, bạn bè và khán giả một phen hoảng hốt khi bất ngờ viết bức tâm thư gửi mẹ như lời trăn trối trước khi tự tử trên trang cá nhân. Cựu người mẫu tâm sự, cô gặp nhiều đau khổ, bế tắc vì nợ nần và cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc nên muốn tìm tới cái chết để chấm dứt tất cả. Điện thoại của cô cũng trong tình trạng tắt máy khiến những mọi người càng thêm lo lắng, sợ cô nghĩ quẩn, làm liều. Sáng nay, cô được một người bạn đưa tới gặp bác sĩ tâm lý vì Yến Ngọc suy sụp, bế tắc, khóc suốt những ngày qua.

Dương Yến Ngọc thừa nhận bị hoang tưởng.

Cô vừa viết một status thừa nhận cô đang gặp khủng hoảng về tinh thần: "Gửi lời yêu thương đến các bạn, thời gian qua do tôi gặp khủng hoảng về tinh thần, mắc chứng trầm cảm lần thứ hai do vừa mới sinh em bé, mất ngủ một thời gian dài do áp lực cuộc sống và gia đình... dẫn đến những hành vi bồng bột, lời nói thiếu kiểm soát, hoang tưởng trong suy nghĩ làm ảnh hưởng đến nhiều người".

Cô cũng gửi lời xin lỗi tới chồng, ca sĩ Pha Lê và tất cả những người đã quan tâm, theo dõi vụ việc này. Yến Ngọc cho biết cô đang trong quá trình trị liệu tâm lý và ổn định sức khỏe. Sau khi bình phục, cựu người mẫu hứa sẽ có một cuộc gặp gỡ với Pha Lê và chồng để làm rõ mọi chuyện, không để sự việc bị đẩy đi quá xa, làm ảnh hưởng tới danh dự của nhiều người.

Cựu người mẫu lại xin lỗi chồng và Pha Lê trên trang cá nhân và cho biết đang phải điều trị tâm lý.

"Qua chuyện này tôi càng biết ơn sâu sắc đến khán giả và bạn bè của tôi, họ đã giúp tôi vượt qua khủng hoảng này và giúp tôi nhìn ra được những cái sai của mình. Tôi xin phép không lên facebook trong thời gian tới để tiếp tục liệu trình điều trị, mau chóng hồi phục sức khỏe để chăm lo cho các con", Dương Yến Ngọc viết những dòng cuối, khép lại vụ tố chồng lăng nhăng, gây ồn ào trên báo chí và mạng xã hội mấy ngày qua. Tâm thư gửi mẹ bày tỏ ý định tự tử và các status tố chồng vụng trộm với Pha Lê cũng đã được xóa khỏi facebook cá nhân của cô.

Chia sẻ của Dương Yến Ngọc được nhiều người cảm thông. Đa số bạn bè, khán giả đều chúc cô chóng bình phục nhưng cũng có một số ý kiến cho rằng đây không phải status do Yến Ngọc tự viết. Một người bình luận: "Rõ ràng là chị bị ép nói ra lời này. Đây không phải văn của chị". Người khác cũng tỏ ra nghi ngờ: "Chắc không phải Dương Yến Ngọc. Giọng văn này không phải của cô ấy. Cho dù Dương Yến Ngọc có sai, nhưng kiểu ăn nói của chồng Dương Yến Ngọc và Pha Lê cũng không thể chấp nhận được".

Ngoisao.net liên lạc với anh Thông - chồng của Dương Yến Ngọc để hỏi thăm về tình trạng hiện tại của cô nhưng điện thoại của anh luôn trong tình trạng máy bận. Còn ca sĩ Pha Lê thì cho biết, Dương Yến Ngọc đã gọi điện cho quản lý của cô để gửi lời xin lỗi và thừa nhận đang "bị điên" nhưng Pha Lê không chấp nhận. "Tôi đã bỏ qua khi chị ấy xin lỗi lần đầu nhưng sau khi chị ấy viết tâm thư, tố tôi thuê giang hồ ép chị ấy phải xin lỗi tôi thì tôi không còn bình tĩnh được nữa. Tôi cần chị Ngọc gọi điện hoặc trực tiếp gặp tôi để nói lời xin lỗi chứ không phải chỉ viết trên facebook nữa", nữ ca sĩ nói.

Hương Giang