Dương Yến Ngọc viết tâm thư, muốn tự tử

Siêu mẫu đang trong tình trạng trầm cảm nặng nề và muốn tìm tới cái chết để giải thoát khỏi cuộc hôn nhân đẫm nước mắt.

Nửa ngày sau khi viết những dòng xin lỗi Pha Lê và chồng trên trang cá nhân, Dương Yến Ngọc lại khiến bạn bè, khán giả thêm một lần bất ngờ, lo lắng khi viết bức tâm thư dài gửi mẹ. Nội dung lá thư như những lời trăn trối sau cùng cô gửi lại cho người thân, trước khi kết thúc cuộc sống nhiều đau khổ.

"Trước khi tôi chết, tôi xin nói lại cho rõ ràng mọi chuyện tại sao ngày hôm nay tôi ra nông nỗi này. Tôi biết tôi chọn cái chết là tôi bất hiếu với mẹ cha, có lỗi với các con. Nhưng với một người mà trong lúc này từ chết, chết, chết nó chỉ ở trong đầu thì tôi biết mình không còn sức để chống cự nữa. Mẹ, đời con đã làm mẹ buồn nhiều khi đã chọn sai lầm 2 cuộc hôn nhân, con không tưởng tượng được nó lại bi kịch với con như vậy", Dương Yến Ngọc viết.

Dương Yến Ngọc đang trong trạng thái trầm cảm nặng nề, muốn tìm tới cái chết.

Theo tâm thư, cựu người mẫu tâm sự, lý do cô đi đến bước đường cùng, phải tìm tới cái chết là do cuộc hôn nhân đẫm nước mắt với người chồng thứ hai. Cô chia sẻ, khi gặp anh Thông thì hai người đều trong tình trạng tay trắng, nợ nần. Yến Ngọc từng thất bại nặng nề, ôm nợ cả tỷ đồng khi kinh doanh công ty sản xuất báo chí và quán ăn. Còn chồng cô cũng gặp khó khăn do tranh chấp tài sản với vợ cũ, bị cơ quan giam lương. Hai tâm hồn đồng cảm gặp nhau, họ muốn xây dựng cuộc sống mới, làm lại từ đầu. Tuy nhiên sau khi cậu con trai chung, có tên ở nhà là bé Gà ra đời, cuộc hôn nhân của Dương Yến Ngọc bắt đầu gặp sóng gió.

Người đẹp tố, ngay trong tháng đầu tiên sau khi sinh con, cô đã bị chồng đánh dã man vì ghen tuông. Ông xã cô còn nhiều lần "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" vì ghen vô cớ, cho rằng vợ "cặp với trai". Ngoài ra, Yến Ngọc còn cay đắng thổ lộ, cô nhiều lần bị chồng bêu xấu với bạn bè, nói cô không chăm con, lười biếng, bỏ nhà đi đêm... Sống trong đau khổ, cựu người mẫu nhiều lần đề nghị ly dị nhưng không được chồng đồng ý mà còn đe dọa sẽ làm cho cô sống dở chết dở nếu ly hôn.

Cách đây khoảng một tháng, người chồng lại đánh Yến Ngọc ngay giữa chốn đông người và cầm dao rượt khi vợ về nhà. Quá sợ hãi, cô bế con trai trốn đi nhưng sau đó bị chồng gây sức ép, buộc phải quay về. Yên ổn chưa được 1 tuần thì Dương Yến Ngọc thêm một lần đau khổ tột cùng khi phát hiện ra tin nhắn của chồng và Pha Lê. Cho rằng chồng ngoại tình với nữ ca sĩ và đang trong trạng thái tinh thần không tốt, Yến Ngọc đã tung hê hết mọi thứ, công khai tố chồng lăng nhăng.

Status như thư tuyệt mệnh của Dương Yến Ngọc viết gửi mẹ trên trang cá nhân.

Người đẹp cũng giải thích lý do sau vài ngày kể tội chồng và Pha Lê trên báo chí, cô buộc phải viết thư xin lỗi cả hai vì bị đe dọa. Theo Yến Ngọc, Pha Lê đã cho giang hồ gọi điện uy hiếp, buộc cô phải viết lời xin lỗi công khai. Trong khi vợ đang gặp nguy hiểm thì người chồng bỏ mặc, ra sức bênh vực Pha Lê. Bạn bè của cựu người mẫu cũng đứng về phía "tình địch" khiến Dương Yến Ngọc tuyệt vọng, như đến đường cùng. Van xin chồng giúp đỡ nhưng người đẹp chỉ nhận được thái độ lạnh lùng, thậm chí bị chồng đuổi đi với tuyên bố "Cô đã hủy hoại danh dự của tôi và Pha Lê thì cô xứng đáng chết".

Ngoisao.net liên lạc với Dương Yến Ngọc nhưng điện thoại của cô đã tắt máy. Chồng cô giữ thái độ bình thản như không hề biết đến tâm thư muốn tìm tới cái chết của vợ. Anh cho biết, không rõ tình trạng hiện tại của vợ và "hiện rất bận". Riêng Pha Lê, cô không bình luận về cáo buộc thuê giang hồ đe dọa, ép Yến Ngọc phải xin lỗi mình mà chỉ chia sẻ: "Tôi không còn muốn nói gì về những lời chị ấy viết trên facebook nữa. Tôi đã yêu cầu gặp nhau ba mặt một lời nói cho rõ ràng nhưng chị ấy không dám. Khi nào chị Ngọc gặp tôi trực tiếp, đối chất đàng hoàng thì tôi sẽ có câu trả lời cho báo chí".

Đọc tâm thư đẫm nước mắt của Dương Yến Ngọc, bạn bè, đồng nghiệp và nhiều khán giả không khỏi chạnh lòng xót xa, thương cảm cho hoàn cảnh lận đận của bà mẹ hai con. Hàng trăm người đã gửi những dòng chia sẻ, động viên tinh thần và khuyên Yến Ngọc không nên hành động dại dột, phải mạnh mẽ sống tiếp để lo cho hai con thơ dại.

Bạn bè, đồng nghiệp showbiz và khán giả chia sẻ, động viên tinh thần Dương Yến Ngọc sau khi đọc tâm thư của cô. Nghệ sĩ Chí Trung và kiện tướng dance sport Khánh Thi cũng gửi tới cô những lời khuyên chân tình, mong cựu người mẫu đừng dại dột, hủy hoại cuộc đời vì người đàn ông không xứng đáng.

Kiện tướng dance sport Khánh Thi cũng khuyên: "Chị! Hãy dừng lại và ngẩng cao đầu.

Lời nhắn nhủ của nghệ sĩ hài và giám khảo Bước nhảy Hoàn vũ được rất nhiều người đồng tình, bấm "like". Tất cả đều mong Dương Yến Ngọc sẽ vượt qua bão tố, mạnh mẽ đứng dậy, làm lại từ đầu.

Trung Nguyễn