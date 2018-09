Dương Yến Ngọc bình thản trước tin đồn đã ly hôn

Cựu người mẫu bị đồn đã ly hôn được hơn 1 tháng nhưng cô im lặng.

Dương Yến Ngọc là một trong số mỹ nhân showbiz Việt lận đận đường tình cảm. Sau cuộc hôn nhân đầu tan vỡ, cô tái hôn với người chồng thứ hai tên Trần Thông và sinh được một cậu con trai kháu khỉnh. Tuy vậy, tổ ấm của cựu người mẫu xuất hiện nhiều rạn nứt. Đỉnh điểm là giữa năm 2014, Dương Yến Ngọc bất ngờ lên tiếng tố chồng ngoại tình với một nữ ca sĩ. Sau những ngày sóng gió, cãi vã căng thẳng với nhau trên mặt báo, cặp đôi đã quyết định hàn gắn, xây dựng lại gia đình để con trai có đủ cả cha và mẹ.

Vợ chồng Dương Yến Ngọc khi còn mặn nồng.

Tuy vậy, mới đây, Dương Yến Ngọc lại bị chồng lên trang cá nhân tố là bỏ bê con ốm không chăm sóc. Trần Thông đăng tải những tin nhắn với vợ và thể hiện thái độ bức xúc, gọi Dương Yến Ngọc là "cô", "nó". Anh viết: "Tôi chỉ có duy nhất facebook này, mọi thứ khác là giả mạo do cô Dương Yến Ngọc tạo ra nhằm thủ đoạn vay mượn và xin sự thương hại của cộng đồng mạng. Ai bị nó vay nợ ráng chịu nha. Con nó đang sốt cao co giật mà nó thế này". Tin nhắn giữa hai vợ chồng cho thấy, Dương Yến Ngọc từ chối lời yêu cầu giúp đỡ từ chồng với lý do hai người đã chấm dứt, cô hiện ở xa nên không giúp gì được.

Dương Yến Ngọc lên trang cá nhân, úp mở về việc đã ly hôn.

Có nguồn tin, vợ chồng Dương Yến Ngọc đã ly hôn được hơn 1 tháng, con trai chung của họ là bé Gà, một tuổi rưỡi, do chồng cô nuôi dưỡng. Hiện tại, cựu người mẫu giữ im lặng, không muốn nói về chuyện gia đình. Tuy vậy, cô lên trang cá nhân úp mở việc đã ly hôn. "Cái giá phải trả để được tự do đôi khi quá đắt. Im lặng thể hiện sức mạnh của nội tâm, là một loại năng lực cần phải tu tập mới có được. Lành thay khi ta có được điều này", Dương Yến Ngọc viết.

Sau chia sẻ đượm buồn của cựu người mẫu, nhiều bạn bè, khán giả đã vào gửi lời động viên cô. Chồng Dương Yến Ngọc cũng không muốn nói về mối quan hệ của vợ chồng anh vì đang bận tập trung cho công việc.

Dương Yến Ngọc vừa có chuyến đi Nhật học tập kinh nghiệm kinh doanh về lĩnh vực làm đẹp.

Dương Yến Ngọc chia sẻ, cô vừa có chuyến công tác ở Nhật. Người đẹp sang xứ phù tang để học bí quyết kinh doanh về lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp. Hai năm qua, cựu người mẫu kinh doanh online các loại mỹ phẩm chăm sóc da và mong muốn mở trường dạy làm đẹp.

Sau chuyến thăm ngôi trường đào tạo về thẩm mỹ, thời trang và chăm sóc sắc đẹp hàng đầu tại Nhật là Hollywood University of Beauty, Dương Yến Ngọc dự định sẽ mở 2 cơ sở dạy làm đẹp tại TP HCM và Hà Nội.

Trung Nguyễn