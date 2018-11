Dương Thùy Linh bất ngờ khi biết Huyền My nhỏ hơn mình một giáp

Cuối tuần qua Dương Thùy Linh và Huyền My cùng hội ngộ trong một event tại Đà Nẵng. Mặc dù gặp nhau nhiều trong các sự kiện showbiz ở Hà Nội, cả hai ít có dịp trò chuyện. "Đây là lần đầu tiên có nhiều thời gian gần gũi với My như vậy. Tôi bất ngờ khi phát hiện ra sự thật, My nhỏ hơn tôi hơn một giáp", người đẹp cho biết.