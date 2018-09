Dương Thụ khen Dương Hoàng Yến hát kỹ thuật

Nhạc sĩ nổi tiếng dành nhiều lời nói ưu ái cho thí sinh The Voice khi mời cô tham gia đêm nhạc của ông.

Sau dấu ấn với Cửa sổ âm nhạc số 1 vào cuối năm ngoái, nhạc sĩ Dương Thụ thực hiện tiếp số thứ hai của chương trình với chủ đề Tôi mơ một giấc mơ, diễn ra vào ngày 21/9 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội. Trong show diễn, ngoài những giọng ca gắn liền với âm nhạc Dương Thụ như Mỹ Linh, Khánh Linh, Nguyên Thảo, còn có sự xuất hiện của các gương mặt mới gồm: Uyên Linh, Dương Hoàng Yến, nhóm M4U và Duyên Huyền.

Dương Hoàng Yến được vợ chồng Anh Quân - Mỹ Linh giới thiệu cho nhạc sĩ Dương Thụ.

Nói về lý do mời nhiều ca sĩ trẻ, Dương Thụ cho biết, âm nhạc của ông thường bị gán với những tên tuổi cũ nên ông muốn có một làn gió trẻ trung, mới lạ. Ông đặc biệt khen Dương Hoàng Yến, học trò của Mỹ Linh tại cuộc thi The Voice mùa thứ hai. Nhạc sĩ nhận xét, dù còn ít tuổi nhưng Dương Hoàng Yến lại có kỹ thuật thanh nhạc tốt. Ông đã rất ngạc nhiên khi xem màn trình diễn ca khúc Adagio của Dương Hoàng Yến tại vòng Giấu mặt của Giọng hát Việt. Tuy nhiên, ông cũng chê, cô thể hiện không có nhiều cảm xúc. "Sau khi tôi chê, nhạc sĩ Anh Quân bảo: 'Chú đừng xem qua tivi. Chương trình được quay ở nhà thi đấu nên thí sinh nào cũng cố gắng hát to'. Anh Quân cũng có đưa cho tôi nghe bản phòng thu của ca khúc. Quả thực, Dương Hoàng Yến có khả năng và cô ấy là một phát hiện thú vị". Dương Thụ nói.

Không chỉ mời thí sinh The Voice thể hiện lại Adagio trong show diễn tối 21/9 của mình, nhạc sĩ còn nâng đỡ giọng ca Sao Mai điểm hẹn khi ưu ái cho cô tham gia dự án Chat với Mozart 2. Ông đặt kỳ vọng vào Dương Hoàng Yến, thế nhưng việc cô có để lại ấn tượng với khán giả trong chương trình hay không thì lại hoàn toàn phụ thuộc vào sự tỏa sáng của cô.

Từ trái sang: Hồng Dương, Minh Vương (nhóm M4U), đạo diễn Việt Tú, nhạc sĩ Dương Thụ, nhạc sĩ Anh Quân, Đinh Mạnh Ninh, Khánh Linh và Duyên Huyền.

Bên cạnh Dương Hoàng Yến, Uyên Linh cũng là giọng ca được chú ý đặc biệt bởi cô chưa từng xuất hiện trong bất cứ đêm nhạc nào do Dương Thụ tổ chức. Nhạc sĩ tiết lộ, ông biết Thần tượng Âm nhạc Việt Nam từng hát những tác phẩm của mình trong show Cầm tay mùa hè nên mới ngỏ ý. Ông cho rằng, Uyên Linh là ca sĩ rất có nội lực, lại yêu thích nhạc của ông nên chắc chắn sẽ tạo ra điều bất ngờ nho nhỏ cho khán giả với hai ca khúc Ô cửa sổ mùa đông và Feeling Good.

Đêm nhạc Tôi mơ một giấc mơ là cuộc trình diễn âm nhạc theo phong cách cổ điển đương đại. Những giai điệu cổ điển trong các vở nhạc kịch nổi tiếng thế giới hoặc các tác phẩm của Secret Garden được nhạc sĩ Dương Thụ làm mới bằng cách biên tập, viết lời Việt... để gần gũi hơn với công chúng. Trong chương trình, Nguyên Thảo được giao nhiệm vụ trình bày ca khúc chủ đề I dream a dream ( nhạc kịch Những người khốn khổ).

Quỳnh Như