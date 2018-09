Dương Mỹ Linh được các con Bằng Kiều yêu mến

Trong bộ ảnh, ba bố con Bằng Kiều và Dương Mỹ Linh diện trang phục áo dài của nhà thiết kế Thuận Việt. Các mẫu áo dài nằm trong bộ sưu tập 'Tết an gia' với ý nghĩa mang may mắn, bình an cho các gia đình Việt Nam. Những mẫu họa tiết trang trí trên trang phục đi theo trường phái Go Green - mang thiên nhiên vào sáng tạo. Hình ảnh những chú dê, biểu trưng của năm 2015 Ất Mùi được nhà thiết kế Thuận Việt biến hóa cùng họa tiết hoa lá của mùa xuân.