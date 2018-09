Dương Khắc Linh mua chuộc thí sinh bằng quà

Với phần thể hiện thành công, Hà My được 3 đội huấn luyện viên cùng quay lại. Nhhạc sĩ Hồ Hoài Anh góp ý, nếu được chăm chút về kỹ thuật, có được cột hơi tốt chắc chắn giọng ca của Hà My sẽ giàu tình cảm hơn. Hà My chọn về đội của Dương Khắc Linh.