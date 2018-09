Dương Hoàng Yến lồng tiếng phim Hollywood

Vừa rời khỏi The Voice, nữ ca sĩ đã tham gia thể hiện giọng nói cho nhân vật Bà chúa tuyết trong phim hoạt hình 'Frozen'.

Kể từ Sao Mai điểm hẹn 2008, Dương Hoàng Yến đã im ắng vài năm để học thanh nhạc. Tuy nhiên, giữa năm nay, khi tái xuất trong The Voice 2013, cô khiến công chúng dành nhiều thiện cảm với giọng hát đầy kỹ thuật. Từng được kỳ vọng sẽ đoạt giải cao tại cuộc thi nhưng Dương Hoàng Yến bất ngờ bị huấn luyện viên Mỹ Linh loại ở vòng liveshow tuần vừa qua. Dẫu vậy, cô ít nhiều để lại dấu ấn trong lòng khán giả và được nhiều bầu show chú ý hơn.

Dương Hoàng Yến lần đầu tham gia dự án lồng tiếng phim Hollywood.

Mới đây, Dương Hoàng Yến được mời tham gia lồng tiếng và thể hiện bài hát chủ đề của bộ phim hoạt hình 3D Hollywood, Frozen (tựa Việt: Nữ hoàng băng giá). Nữ ca sĩ đảm nhận giọng nói cho nhân vật Elsa, người có pháp thuật tạo ra băng tuyết. Quyền năng tuyệt vời này khiến Elsa vô tình suýt làm hại đến tính mạng của em gái Anna. Elsa sợ hãi, ân hận về lỗi lầm nên quyết định sống cô độc, tách biệt với cuộc sống bên ngoài. Trong phiên bản gốc, vai Elsa được lồng tiếng bởi diễn viên Idina Menzel.

Võ Hạ Trâm thể hiện giọng nói cho nhân vật nữ chính, Anna.

Không chỉ góp giọng nói, Dương Hoàng Yến còn được giao thể hiện ca khúc chủ đề Let it go trong phim Frozen, thể hiện tinh thần tự do, phóng khoáng nhưng vương vấn ưu tư của nhân vật Elsa. Ê kíp lồng tiếng đã mời rất nhiều ca sĩ đến thử giọng và cuối cùng Dương Hoàng Yến được chọn nhờ giọng hát trong trẻo, cao vút. Bên cạnh ca khúc chủ đề, cô còn hòa giọng cùng Võ Hạ Trâm (giải nhất cuộc thi Tiếng hát Truyền hình 2007) trong For the first time in forever, nói về tình cảm gắn bó giữa hai chị em Elsa và Anna.

Tham gia lồng tiếng trong phiên bản tiếng Việt của Frozen còn có Võ Hạ Trâm (vai nữ chính Anna), trưởng nhóm rock Unlimited Viết Thanh (vai Kristoff, chàng trai Anna gặp trên hành trình tìm kiếm chị gái), Thái Hòa (vai người tuyết Olaf).... Viết Thanh cũng đảm nhận nhiệm vụ làm đạo diễn âm nhạc khi viết lời Việt cho toàn bộ ca khúc trong phim.

"Frozen" được làm bởi ê kíp phim "Tangled" (Công chúa tóc mây) và sẽ ra rạp vào dịp Giáng sinh năm nay.

Frozen là tác phẩm được hãng Walt Disney thực hiện dựa trên câu chuyện cổ tích The Snow Queen của nhà văn Hans Christian Andersen. Phim kể về cuộc hành trình của cô gái trẻ gan dạ Anna đi giải cứu chị gái mình là Bà chúa tuyết Elsa, người trị vị vương quốc Arendelle. Elsa có quyền năng điều khiến gió và băng tuyết nhưng đang mắc kẹt trong vương quốc mùa đông vĩnh cửu vì một lời nguyền. Trên đường đi cứu chị gái, Anna gặp anh chàng leo núi Krisoff, chú tuần lộc Sven vui nhộn và người tuyết đầy hài hước Olaf. Tại miền đất có khí hậu khắc nghiệt hệt như trên đỉnh Everest, họ đã gặp rất nhiều thử thách gian nan và phải chiến đấu rất kiên cường để giải cứu vương quốc.

Phim sẽ được khởi chiếu tại Việt Nam dưới định dạng 3D phụ đề và 3D lồng tiếng vào ngày 13/12.

Quỳnh Như