Đường đến ngôi quán quân của Hoài Lâm

Tại show đầu tiên, Hoài Lâm sắm vai nữ ca sĩ Celine Dion, hát 'My heart will go on'. Nhiều khán giả bất ngờ vì khi giả gái, trông Hoài Lâm rất xinh đẹp, lộng lẫy, ngoại trừ vòng eo còn hơi to và dáng đi lóng ngóng, khuỳnh khoàng của đàn ông là chưa giấu được. Nhạc sĩ Đức Huy khen ngợi ngoại hình, phong thái, cách phát âm và chất giọng của Hoài Lâm đều khiến anh ngỡ ngàng. Ca sĩ Mỹ Linh cũng cho rằng, khó tìm được điểm gì để chê trong tiết mục này. Với số điểm cao nhất, con trai danh hài Hoài Linh giành chiến thắng ngay tuần thi đầu tiên (xem video).