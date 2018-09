Dương Cẩm Lynh: 'Tôi không giả tạo, kệch cỡm như Tinna Tình'

Nữ diễn viên chính thức lên tiếng về lùm xùm với Tinna Tình.

Sau gần hai tuần im lặng trước ồn ào liên quan đến Tinna Tình và phim Mặt nạ máu, mới đây, Dương Cẩm Lynh đã chia sẻ suy nghĩ của mình trên trang cá nhân. Nữ diễn viên tâm sự, bao nhiêu năm nay cô tạo dựng được tên tuổi và có cuộc sống ổn định là nhờ nghệ thuật. Vì vậy, cô luôn tâm niệm phải trân trọng công việc, bảo vệ hình ảnh nên chọn giải pháp im lặng mỗi khi dính thị phi, tránh đôi co làm xấu mặt nhau.

Những ngày qua, vì sức khỏe không tốt, Dương Cẩm Lynh không dám lên mạng nhiều, sợ mình suy nghĩ bi quan. Khi tĩnh tâm lại, cô lên Facebook, đọc hết những bình luận của mọi người, cô xúc động rơi nước mắt trước sự quan tâm của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, khán giả... Dương Cẩm Lynh nghĩ rằng mình không thể im lặng mãi, mà cần giãi bày để mọi người thấy cô mạnh mẽ, không xấu xa và xứng đáng được yêu thương. Nữ diễn viên quyết định nói rõ ràng với "người đã bất chấp trắng đen để nói những điều mà tôi thật sự bất ngờ" và là người mà cô còn từng giới thiệu một đạo diễn để mời đóng phim vì thấy có sự yêu nghề.

Tinna Tình và Dương Cẩm Lynh bị đồn 'quay lưng' nhau từ mấy tháng trước.

Theo Dương Cẩm Lynh, việc thay đổi một nhân vật từ chính sang phụ hoặc ngược lại là hết sức buồn cười. Bởi, chỉ cần một chỉnh sửa nhỏ có thể thay đổi đến đường dây câu chuyện, bối cảnh, tiến độ thực hiện, lịch làm việc của hàng trăm người trong ê kíp. Việc các bộ phim bị kiểm duyệt, phải bỏ bớt cảnh trước khi ra rạp là điều dĩ nhiên mà bất kỳ ai trong nghề cũng hiểu. Nhà sản xuất một khi bỏ tiền làm phim, cũng không thể vì cảm tính, vì một cá nhân mà thay đổi 90% câu chuyện hoặc bỏ một vai diễn hay của phim để cho ra đời một tác phẩm tệ hại.

Về chuyện tin nhắn hăm dọa, Dương Cẩm Lynh cho rằng trong lúc cô đang bị tố là người xấu, liệu có ngớ ngẩn đến mức "đổ thêm dầu vào lửa", đi đe dọa với ngôn ngữ xúc phạm. Nữ diễn viên nghĩ, trong tình thế này, dù không bị tố đích danh, cô vẫn là đối tượng dễ bị nghi ngờ nhất. Dương Cẩm Lynh nhắn nhủ Tinna Tình, hãy làm những gì tốt nhất cho tập thể, đừng vì thiệt hơn của bản thân mà làm tổn thương, phủ nhận công sức của nhiều người. Cẩm Lynh bất mãn vì Tinna Tình nói những điều không đúng sự thật sau buổi ra mắt như một gáo nước lạnh tạt vào mặt mọi người trong ê kíp.

Dương Cẩm Lynh cũng tự tin khẳng định, trước giờ cô không dùng bất cứ mối quan hệ nào để có vai diễn. Với vai trong Mặt nạ máu, cô phải casting 3,4 lần trước đạo diễn. "Chuyện tình cảm và công việc phải rõ ràng. Không phải vì biết được chuyện cá nhân của tôi mà quàng vào chuyện công việc và muốn nói gì thì nói".

Nữ diễn viên chốt lại: "Không phải ai cũng ham thị phi, ham xuất hiện trên báo để người khác nhớ tên với mấy trò giả tạo, kệch cỡm và đi tranh thủ lòng thương hại của người khác".

Hai nữ diễn viên có cuộc 'khẩu chiến' gay gắt trong những ngày qua.

Trước đó, tối 23/6, bộ phim Mặt nạ máu do Đỗ Thành An làm đạo diễn, Tinna Tình - Đỗ Thành An viết kịch bản chính thức ra mắt ở TP HCM. Ngay sau đó, Tinna Tình đăng lên trang cá nhân video bày tỏ nỗi bức xúc về vai diễn của cô bị cắt và việc kịch bản bị thay đổi quá nhiều. Không những thế, cô còn tổ chức một buổi gặp gỡ báo chí vào tối 24/6 để giãi bày những bức xúc của mình.

Nữ diễn viên cho biết nhà sản xuất Mặt nạ máu đã thay đổi nội dung của bộ phim vì lý do cá nhân nhưng không hề báo trước với cô. Khi được hỏi về mối quan hệ với Dương Cẩm Lynh trên phim trường, Tinna Tình thừa nhận cả hai không có mối quan hệ mặn mà. Á hậu điện ảnh từng công khai chê Tinna "đóng phim không chuyên nghiệp, hay quên thoại". Trước báo giới, Tinna Tình tuyên bố sẽ không bao giờ đóng phim chung với Dương Cẩm Lynh vì cô "quá sợ Dương Cẩm Lynh".

Nhà sản xuất sau đó đã lên tiếng, dọa sẽ kiện Tinna Tình vì nói sai sự thật. Đạo diễn Đỗ Thành An cũng rất bất ngờ về thái độ của Tinna Tình.

>> Tinna Tình - Dương Cẩm Lynh bị đồn 'quay lưng' với nhau

>> Tinna Tình: 'Tôi quá sợ Dương Cẩm Lynh'

>> Nhà sản xuất 'Mặt nạ máu' sẽ kiện Tinna Tình vì nói sai sự thật

>> Tinna Tình: 'Tôi sẵn sàng hầu tòa'

>> Đang mang bầu, Dương Cẩm Lynh stress nặng vì Tinna Tình

>> Phi Thanh Vân động viên Tinna Tình vượt qua sóng gió

Cúc Hoa