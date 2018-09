Đức Thịnh luôn sợ mất vợ đẹp

Đạo diễn hóm hỉnh thừa nhận trong buổi phỏng vấn trực tuyến trên Ngoisao.net, anh lại thuộc top trai xấu của showbiz Việt.

- Tôi thấy cặp đôi Thanh Thúy - Đức Thịnh là tuyệt vời nhất. Bí quyết gì giúp chị Thanh Thúy xinh và giỏi giang đến vậy?

- Thanh Thúy: Đó là nhờ có Đức Thịnh.

- Đức Thịnh: Không hẳn vậy đâu. Bản thân Thúy là một người rất ham học hỏi và cầu tiến, không bao giờ chịu đứng yên một chỗ, lúc nào cũng phải tiến lên phía trước. Cho nên qua từng ngày cô ấy đều giỏi hơn trong công việc cũng như quán xuyến gia đình.

- Thanh Thúy ngày càng đẹp, anh Đức Thịnh có bao giờ cảm thấy anh chị chênh lệch về hình thức bên ngoài?

- Đức Thịnh: Đúng là tôi thấy ngày càng lệch. Đôi lúc tôi còn cảm nhận được khán giả nhìn vợ tôi xong quay sang nhìn tôi và... thở dài. Chính vì vậy tôi rất ngại đi cùng vợ tham dự những buổi event. Tuy nhiên, tôi vẫn ý thức được mình phải chăm sóc bản thân để đừng quá lệch nữa. Đồng thời, tôi trau dồi những điều khác để bù đắp phần thiếu hụt ngoại hình này.

- Anh Thịnh xuất hiện đen quá, bà xã lại rất xinh, anh có nghĩ mình làm nền cho chị Thúy không?

- Đức Thịnh: Ai mà dại gì chọn một cái "nền" đen như vậy? Nếu được làm nền cho cô ấy cũng vui. Vợ mình chứ có phải là ai đâu mà sợ.

- Anh Thịnh ơi, trước khi yêu và lấy chị Thanh Thúy, anh từng có bao nhiêu mối tình rồi?

- Đức Thịnh: Nói nhỏ thôi nha. Anh có 3 mối tình chính thức và...

- Em thấy anh Thịnh không đẹp trai xuất sắc và có vẻ cũng không được lãng mạn cho lắm. Không biết anh cảm nhận thế nào về lời nhận xét này?

- Đức Thịnh: Về sắc đẹp thì bạn hoàn toàn chính xác. Tôi còn lọt vào top 4 trai xấu của showbiz Việt đấy (cười). Nhưng bạn nói tôi không lãng mạn thì không đúng đâu. Tôi từng đứng ở dưới sân gọi tên người yêu của mình ở tuốt trên lầu 7 của tòa chung cư. Và còn một số hành động khá "tửng" để thể hiện tình yêu của mình nữa.

- Em đang tò mò người yêu mà anh Đức Thịnh nhắc đến có phải là Thanh Thúy và sau khi anh ấy gào thét như vậy thì có bị ăn quả hắt nước vào mặt từ tầng trên xuống không nữa?

- Đức Thịnh: Người đó không phải Thúy đâu. Chuyện này lâu rồi, lúc tôi còn là một cậu thanh niên tính cách bốc đồng. Tôi nhớ là mình không bị hắt nước nhưng bị chửi thì có đấy. Tôi nghe loáng thoáng vài câu của mấy người hàng xóm nhà cô ấy thò đầu ra ngoài ban công nói kiểu "Thằng mát dây nào vậy?"...

- Từ sau khi lấy chồng và có con, dường như Thanh Thúy xinh đẹp và thành công hơn, bí quyết là gì vậy?

- Thanh Thúy: Cảm ơn lời nhận xét của bạn. Xin chia sẻ bí quyết của mình. Đó là nhờ có được một gia đình hạnh phúc. Khi tinh thần thoải mái thì bạn có thể tập trung vào công việc và chăm sóc bản thân một cách tốt nhất.

- Anh chị chung sống hằng ngày mà còn giáp mặt nhau trong cả công việc nữa thì còn khoảng trống nào cho tình yêu được "thở" nữa?

- Đức Thịnh: Bạn có biết rằng có những cặp không cùng nghề, khác nhau về lĩnh vực, ít gặp nhau mà cũng chán nhau đấy thôi. Chuyện chán hay không chán nó không liên quan đến việc cùng nghề hay không, gặp mặt hay không mà phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Để không chán nhau là cả một nghệ thuật bạn ạ. Tình cảm giống như cái cây, phải tưới nước hàng ngày và tưới đúng cách.

- Thanh Thúy: Vợ chồng mình vẫn thường xuyên bị thiếu ngủ vì sau một ngày đi làm về cả hai lại cùng nhau trò chuyện, bàn luận công việc, trao đổi với nhau những vấn đề trong cuộc sống đến tận đêm khuya mà vẫn không thấy đủ. Đến nay chúng tôi lấy nhau đã được 6 năm rồi mà vẫn còn nắm tay nhau khi đi ngủ đấy.

- Khi anh làm đạo diễn và chứng kiến cảnh chị ấy ôm hôn với bạn diễn, anh có ghen không?

- Đức Thịnh: Tôi luôn sợ mất vợ. Tôi không cảm thấy mắc cỡ khi nói điều đó và tôi cũng muốn để vợ có cảm giác sợ mất tôi. Điều này giúp chúng tôi luôn quan tâm đến nhau nhiều hơn. Khi làm đạo diễn, dàn dựng những cảnh tình tứ của vợ mình với người đàn ông khác, tôi rất thoải mái. Nhưng khi dứt cảnh đó xong, tôi lại cảm thấy khó chịu. Không biết tại sao nữa. Không hiểu mấy ông đạo diễn khác có như vậy không?

- Nếu chồng làm đạo diễn một vở chị rất yêu thích, chị muốn được đóng vai nữ chính, chị có tác động tới anh Đức Thịnh không?

- Thanh Thúy: Có chứ. Tôi sẽ xin vai liền tay. Tuy nhiên vẫn phải trải qua vòng casting và cũng rất nhiều lần tối ngủ "ôm gối khóc". Nhưng giờ tôi có kinh nghiệm rồi, nói mà thấy ảnh lơ lơ là biết liền.

- Em gần đây đang theo dõi bộ phim "Yêu đến tận cùng". Em nghĩ rằng nếu để chị Thúy đóng cùng anh Cao Minh Đạt thì sẽ hay hơn vì nhìn chị Thúy có thể phù hợp với vai chịu thương, chịu khó và cam chịu hơn. Và em chợt nghĩ hay là anh Thịnh ghen nên không muốn để Chị Thúy đóng cặp với anh Cao Minh Đạt nhỉ? Thiệt ra Anh Đạt và Chị Thúy là một đôi đẹp trên màn ảnh.

- Đức Thịnh: Anh và Cao Minh Đạt là bạn thân của nhau. Anh biết khán giả luôn mong chờ mối tình của Thúy và Cao Minh Đạt trên phim. Anh không ghen đâu vì điều này chứng tỏ hai người đó rất thành công trong vai diễn của mình. Còn về vai nữ chính trong "Yêu đến tận cùng", anh nghĩ anh chọn Anh Thư là đúng nhất. Đến bây giờ khi xem phim, anh vẫn thấy như vậy. Anh Thư mới là Hà An mà anh tưởng tượng. Trong công việc anh luôn rạch ròi như vậy.

- Xin hỏi Thanh Thúy, sao ngày ấy Thúy không chọn anh Đạt mà lại yêu anh Thịnh?

- Thanh Thúy: I don't know. Trong tình yêu nếu bạn biết rõ lý do là gì thì có lẽ đến giờ bạn vẫn chưa yêu ai đâu.

- Anh Thịnh ơi! Ở nhà chị Thúy có khó tính không anh?

- Đức Thịnh: Khó. Anh bị la hoài. Anh vốn vụng về trong sinh hoạt hàng ngày nên Thúy lúc nào cũng săm soi để huấn luyện những chuyện nhỏ. Ví dụ anh phải để đôi giày xoay đúng chiều, không được để tất lung tung, ăn cơm thì phải ngồi vào bàn, nhớ khóa nước trước khi ra khỏi toilet...

- Trước khi yêu nhau, hai anh chị chỉ coi nhau là đồng nghiệp và thường tranh luận gay gắt, đến mức chị Thanh Thúy đã bật khóc vì tức giận. Vậy chắc "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" ạ?

- Đức Thịnh: Hoàn toàn không phải. Chúng tôi thu hút nhau chính qua những lần tranh luận gay gắt ấy. Nó giúp cho người này hiểu về người kia rõ hơn, từ đó chúng tôi bất ngờ về nhau và cảm thấy hấp dẫn lẫn nhau hơn. Chúng tôi đến với nhau là do những khoảnh khắc như trời sắp đặt. Đúng thời điểm đó, chúng tôi được làm việc chung, được cãi nhau, được ghét nhau và được nhận ra nhau. Cuối cùng là yêu nhau.

- Lập gia đình xong, chị có cảm thấy áp lực không?

- Thanh Thúy: Không phải là áp lực mà chị thấy có động lực. Mình làm việc hăng say, chăm chỉ để kiếm tiền cho gia đình mình được sung túc, con mình có điều kiện được chăm sóc tốt nhất. Mình cũng khá vất vả và không có nhiều thời gian cho bản thân mình.

Phỏng vấn trực tuyến nhân dịp kỷ niệm 10 năm báo Ngôi Sao

- Mình rất thích bạn đóng phim 'Áo Blu trắng". Vai đấy trông bạn hiền, lại còn trẻ nữa. Ngày đấy, bạn đã yêu Đức Thịnh chưa?

- Thanh Thúy: Lúc đó đêm nào anh Cao Minh Đạt cũng chở từ phim trường về nhà. Anh Thịnh cũng có đóng chung phim đó nhưng lại đóng vai bồ của con gái bác sĩ Thanh. Trong suốt bộ phim, không có cảnh nào tôi và anh Thịnh đóng chung. Sau này nghe anh Đạt kể lại, lúc đó anh Thịnh nói "Tao 'ghét' nhỏ này". Từ hồi "ghét" đó, 5 năm sau thì ảnh nói: "Do you marry me?"

- Không phải ai cũng may mắn để trở thành thiên thần trong mắt anh xã! Vậy bí quyết để chị hạ hỏa anh ấy khi chị vô tình mắc lỗi là gì ạ? Tại em hâm mộ cái kiểu hiền hiền của anh xã chị nên tò mò không biết nhan sắc của anh ý biến đổi thế nào khi điên?

- Thanh Thúy: Khi giận thì anh ấy cũng có thể làm người khác cảm thấy sợ như thường. Tuy nhiên, anh Thịnh sẽ phân tích vấn đề một cách cặn kẽ cho đến khi đối phương "tâm phục khẩu phục". Còn nếu mãi vẫn chưa phục thì anh lảng chỗ khác "chờ thời cơ".

- Khi tham gia Bước nhảy Hoàn vũ, bạn nhảy của Thanh Thúy ôm chặt như thế, Đức Thịnh cảm thấy thế nào?

- Đức Thịnh: Rất... rất... bình... thường. Thôi đừng nhắc lại chuyện này nữa em... Nhưng biết làm sao được vì khiêu vũ thì bắt buộc phải ôm chặt vậy thôi.

- Anh chị bán nhà để "Yêu đến tận cùng". Giờ phim đó phát sóng rồi, mọi người rất thích và quan tâm, anh chị định khi nào mua lại ngôi nhà mới to hơn, đẹp hơn vây?

- Thanh Thúy: Vợ chồng mình vẫn đang trong giai đoạn cố gắng xây dựng một ngôi nhà không cần lớn nhưng phải xinh.

- Tôi được biết anh Thịnh cũng có sở thích chơi bida thì phải vì có mấy lần tôi thấy anh ở bida Bảo Bính có đúng không anh?

- Đức Thịnh: Đúng rồi. Bóng đá và bida là hai môn tôi yêu thích. Nhưng tôi chỉ chơi được ở mức trung bình thôi.

- Em muốn hỏi là anh và chị quen nhau bao nhiêu năm rồi mới cưới, tới giờ anh chị thấy đối phương của mình có khác gì không?

- Đức Thịnh: Chúng tôi quen nhau năm 2005 và cưới nhau năm 2008. Riêng tôi thì thấy từ khi kết hôn thì ngày càng yêu vợ hơn. Rõ ràng là Thanh Thúy có một sự thay đổi nhưng lại theo chiều hướng tích cực hơn. Giờ cô ấy sâu sắc hơn và đẹp hơn.

- Thanh Thúy: Anh Thịnh bây giờ tình cảm hơn ngày xưa và... đen hơn.

- Bí quyết để anh chị Đức Thịnh - Thanh Thúy luôn hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân là gì vậy. Em thấy vợ chồng hay mâu thuẫn vì vấn đề tài chính, còn anh chị thì sao ạ?

- Đức Thịnh: Đã là vợ chồng thì phải bàn bạc với nhau về mọi chuyện, không riêng vấn đề tài chính đâu. Cãi nhau là chuyện thường, không cãi mới nguy đó. Vợ chồng anh thỉnh thoảng cãi nhau về chuyện chi tiêu trong cuộc sống, quyết định mua cái này hay cái kia, đầu tư lĩnh vực nào... nhưng cuối cùng vẫn thống nhất được với nhau.

- Em rất ngưỡng mộ gia đình hạnh phúc của anh chị. Đời sống vợ chồng thì khó tránh khỏi sự cãi vã giữa hai người. Vậy bí quyết giữ gìn hạnh phúc của chị là gì vậy và cách dạy con của anh chị thế nào?

- Đức Thịnh: Anh Thịnh là người phải nhường nhịn khi xảy ra tranh cãi vì anh ấy là đàn ông mà. Tuy nhiên sau mỗi vụ cãi vã cả hai đều âm thầm nhận ra ai là người có lỗi. Thường thì nếu Thúy là người có lỗi thì anh Thịnh sẽ ôm vợ và nói "Biết lỗi chưa?". Ngược lại nếu anh Thịnh có lỗi thì Thúy sẽ làm một ly nước trái cây và hỏi "Anh uống không?"

Bé Cà Phê rất hiếu động nhưng bé quậy trong chừng mực cho phép và tỏ ra là một "người đàn ông" chững chạc. Chúng tôi dạy con ngoan từ những chuyện nhỏ nhất. Ví dụ như thưa gửi người lớn, để đồ đạc đúng nơi đúng chỗ, tắt tivi khi đã xem xong, biết chúc bố mẹ ngủ ngon...

- Xin chào anh Đức Thịnh. Em là chàng trai không có ngoại hình cuốn hút, nên rất tự ti đứng trước người con gái đẹp mà mình yêu thầm. Anh có thể cho em xin lời khuyên để giúp mình tự tin hơn được không?

- Đức Thịnh: Lúc anh tán tỉnh Thanh Thúy anh luôn nghĩ rằng mình đẹp trai. Mà thực sự anh nghĩ vậy thật. Ngoại hình cũng quan trọng nhưng không phải là điều quan trọng nhất với người đàn ông đâu. Hãy đánh đúng thời điểm, tìm hiểu thật kỹ về cô ấy và làm cho cô ấy phải chú ý đến mình trước khi tỏ tình. Nói chung hạ gục trước, tỏ tình sau. Đừng vội.

- Em thấy anh Đức Thịnh làm đạo diễn rất nhiều bộ phim truyền hình, vở kịch sân khấu nhưng vẫn đóng phim. Em muốn hỏi, anh yêu thích công việc nào hơn? Diễn xuất hay đạo diễn? Anh có tham gia viết kịch bản không ạ?

- Đức Thịnh: Anh có 3 công việc để làm: diễn viên, đạo diễn và tác giả kịch bản. Anh thích công việc đạo diễn nhất vì ở vai trò này anh cảm thấy thoải mái nhất. Thế giới đạo diễn cũng không quá ồn ào, nó phù hợp với tuýp người của anh. Nhưng nếu có vai diễn nào anh cảm thấy ấn tượng, anh sẽ nhận lời.

- Anh Thịnh có hỗ trợ chị Thúy chăm sóc bé Cà Phê không?

- Đức Thịnh: Thú thật đến tận bây giờ anh vẫn là một ông bố vụng về. Việc chăm sóc và chơi đùa với con Thúy vẫn đang phải huấn luyện cho anh. Bây giờ mỗi ngày dù bận cách mấy anh cũng phải dành ít nhất 1 tiếng đồng hồ chơi với con.

- Tôi rất thích bé Cà Phê nhà Thúy, rất xinh và... đỏm dáng nữa. Cho tôi hỏi là quần áo của bé do Thúy hay Thịnh chọn và anh chị có đầu tư hàng hiệu cho con hay không?

- Thanh Thúy: Đồ của bé Cà Phê là do Thúy chọn. Có một điều đặc biệt là hầu hết đồ lúc nhỏ, khoảng 1, 2 năm đầu đời của bé là do khán giả yêu mến, có cả khán giả nước ngoài gửi tặng. Chúng tôi không quan trọng đồ hàng hiệu hay không mà quan trọng là con mặc đẹp, có phong cách riêng. Thúy rất thích cho con đội mũ nên Cà Phê có cả một bộ sưu tập mũ hoành tráng.

- Cà Phê thừa hưởng hết ngoại hình của bố và rất lém lỉnh, dễ thương. Tính cách của Cà Phê có giống với anh Thịnh không?

- Đức Thịnh: Cảm ơn bạn. Bạn là một trong số ít khán giả nhận xét bé Cà Phê giống bố. Một lần nữa cảm ơn bạn. Cà Phê có nhiều điểm giống bố về tính cách nhưng điểm nổi bật nhất là sự hiền lành và tình cảm.

- Thanh Thúy: Cà Phê rất hiếu động và hay bày trò để chọc vui người khác. Bé có nhiều câu nói "bất hủ" như "Ba xấu hoắc", "Chừng nào em bé mọc ra hả mẹ?", "Nếu chơi ngoài trời mưa sẽ ướt đầu và bệnh. Nếu bệnh thì không đi học. Mà không đi học được thì không biết cái chữ"... Một điểm ở Cà Phê mà mình cảm thấy may mắn là bé rất ngoan ngoãn và luôn biết cách làm đẹp lòng người khác. Ví dụ hỏi hai cô gái cô nào đẹp hơn thì bé sẽ trả lời là hai cô... đẹp đều!

- Có bố mẹ đều làm nghệ thuật, vậy bé Cà Phê có năng khiếu về diễn xuất không?

- Đức Thịnh: Theo quan sát của anh thì rõ ràng Cà Phê có năng khiếu diễn xuất nhưng cứ mong rằng sau này lớn lên bé sẽ thích một công việc khác, không liên quan đến nghệ thuật để gia đình nhiều màu sắc hơn. Nhưng lỡ bé vẫn thích làm nghệ sĩ thì vợ chồng anh cũng ủng hộ thôi.

Ảnh: Maison de bil