Đức Phúc thấy phẫu thuật thẩm mỹ toàn bộ khuôn mặt là quyết định đúng đắn

Nhờ 'đại tu' gương mặt, cuộc sống, sự nghiệp của anh hoàn toàn thay đổi.

Đức Phúc vừa làm khách mời chương trình Taxi show. Anh đã có những chia sẻ với MC Huy Khánh và "tài xế" Hoàng Rapper.

Một trong những câu chuyện gây chú ý nhất của Đức Phúc thời gian qua là diện mạo mới của anh sau cuộc giải phẫu thẩm mỹ. Đức Phúc cho biết, với hình ảnh mới này, anh muốn xuất hiện nhiều hơn để khán giả quen. Khi Huy Khánh hỏi thăm về độ hài lòng của bản thân sau khi thay đổi khuôn mặt, Đức Phúc đề cập đến chiếc mũi. “Khi làm xong, em thấy có mấy bác sĩ làm cho em khen mũi cậu này đẹp quá các kiểu. Thế mà lúc xong xuôi tháo băng ra, em hơi sốc vì cái mũi lúc đấy rất buồn cười".

Nam ca sĩ thú nhận thời điểm đó anh rất lo lắng, sợ chiếc mũi sẽ giữ nguyên hình dáng như vậy. May mắn là sau đó mọi thứ dần dần lành lặn và trở lại tự nhiên hơn.

Hiện tại, Đức Phúc hài lòng với ngoại hình và cuộc sống của mình. Nam ca sĩ cho rằng việc phẫu thuật thẩm mỹ không nói trước được điều gì, nhưng trong trường hợp của anh thì đó lại là quyết định đúng đắn. Sau phẫu thuật, công việc, sự nghiệp của anh đã có nhiều sự đổi thay theo hướng tích cực hơn.

Ca sĩ Đức Phúc hiện tại và trước phẫu thuật thẩm mỹ (ảnh nhỏ).

Trong chương trình, êkíp đã mời quán quân Giọng hát Việt 2013 Vũ Thảo My tham gia với vai trò khách mời. Cô và Đức Phúc thân nhau sau một lần đi quay MV chung. Vũ Thảo My nhận xét Đức Phúc là người chân thật, nghĩ gì nói đó, chính điều đó giúp cho tình bạn của cả hai luôn khắng khít. Tuy nhiên, Vũ Thảo My cho rằng Đức Phúc có những tật xấu là “nói nhiều, hay đi shopping, hay rủ đi ăn đêm, nhắn tin rất lâu trả lời”.

Khi được hỏi về hành trình đến với âm nhạc, Đức Phúc thật thà cho biết, từ bé anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành ca sĩ. Ước mơ đầu đời của anh là được trở thành người... bán thịt lợn. Đơn giản vì lúc nhỏ khi Đức Phúc đi chợ cùng mẹ, nam ca sĩ thấy ông chủ hàng thịt lợn đeo vàng đầy cổ. Anh nghĩ công việc này kiếm được nhiều tiền nên thích. Lớn hơn một chút, Đức Phúc thấy quán bia hơi cạnh nhà bà rất đông khách, anh lại thay đổi ý định và muốn bán bia.

Đức Phúc nói về mơ ước lúc nhỏ

Khi trưởng thành, Đức Phúc mới dần nhận ra anh đam mê âm nhạc. Sau khi đoạt quán quân Giọng hát Việt 2015, Đức Phúc mới xác định con đường anh theo đuổi sẽ là ca hát. Trong Taxi show, Đức Phúc gửi lời cảm ơn đến huấn luyện viên của mình là ca sĩ Mỹ Tâm vì đã giúp đỡ anh suốt hai năm qua.