Đức Phúc mua được nhà sau một năm phẫu thuật thẩm mỹ

Nhờ lột xác về ngoại hình và có nhiều hit, giọng ca sinh năm 1996 đắt show, có thu nhập cao.

Đức Phúc làm khách mời giao lưu trong sự kiện do Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức vào chiều qua (7/6) tại Hà Nội. Quán quân The Voice 2015 thành thật bộc bạch, anh có được diện mạo ưa nhìn như hiện tại là nhờ trải qua cuộc phẫu thuật thẩm mỹ vào năm ngoái. "Tôi làm một chút xíu mũi, cằm, môi. Hiện tại, gương mặt tôi khá ổn định, tương lai như thế nào thì tính sau. Nhưng tôi luôn tin tưởng vào quyết định của mình và may mắn là mọi chuyện tốt đẹp đã đến", anh cười nói.

Sau khi phẫu thuật thẩm mỹ toàn bộ gương mặt, Đức Phúc có ngoại hình cuốn hút.

Đức Phúc 'lột xác' hoàn toàn nhờ phẫu thuật thẩm mỹ

Đức Phúc gây sốt khi lần đầu khoe diện mạo mới vào tháng 7/2017

Một năm sau quá trình 'đập mặt đi xây lại', sự nghiệp của Đức Phúc bước sang trang mới và cuộc sống của anh cũng thay đổi. Hiện tại, nam ca sĩ chạy show event, ca hát 'không có ngày nghỉ'. Nhờ vậy anh tích lũy được khoản thu nhập cao để lo cho bản thân, gia đình. Đức Phúc khoe cách đây vài tháng, anh đã dọn về nhà mới rộng khoảng 65-70m2. Anh cũng có đủ tiền để sắm ôtô nhưng vì chưa tìm được tài xế ưng ý nên anh chần chừ đi mua. Đức Phúc chia sẻ: "Nhà cửa, xe cộ là những thứ cần thiết. Căn nhà của tôi có diện tích vừa đủ để tôi sống một mình. Tôi tự lên ý tưởng thiết kế cho ngôi nhà. Mọi ngóc ngách của căn hộ tôi đều ưng ý nhưng không gian tôi đặc biệt yêu thích là căn phòng chứa đồ diễn và những món quà tặng của các fan với rất nhiều gấu bông".

Mặc dù Phúc đã chuyển về nhà mới được một thời gian nhưng bố mẹ anh vẫn chưa có dịp vào Sài Gòn chiêm ngưỡng chỗ ở của con trai. Nam ca sĩ cho biết anh là trụ cột kinh tế của cả gia đình nên hàng tháng anh đều chu cấp cho bố mẹ, em trai một khoản tiền. "Bố mẹ không nói gì nhưng qua những hành động của họ, tôi cảm nhận được họ tự hào về mình như thế nào. Mỗi lần tôi mua tặng một món đồ, bố mẹ lại chụp hình và đem đi khoe. Riêng em trai, ngày trước không thích chụp hình với anh còn bây giờ thì chụp suốt, thậm chí còn xin chữ ký cho bạn", anh kể.

Quán quân Giọng hát Việt mùa 3 đang có sự nghiệp 'lên như diều gặp gió' khi rất đắt show ca hát, event.

Sau những dự án hát nhạc phim, Đức Phúc đang bận rộn với vai trò giám khảo cùng Hương Tràm, Hoàng Thùy Linh trong cuộc thi The Debut 2018 - Dự án số 1. Đây là lần đầu tiên anh ngồi ghế nóng một gameshow ca hát trên truyền hình. Ban đầu khi được đạo diễn Quang Huy mời làm giám khảo, anh đã rất bất ngờ và hoang mang. Anh không lo lắng về vấn đề chuyên môn mà sợ những áp lực từ dư luận vì mình còn ít về tuổi đời và tuổi nghề so với trọng trách người 'cầm cân nảy mực'.

Tuy vậy, sau vài lần ghi hình và làm quen với vai trò mới, Đức Phúc đã tự tin hơn và khẳng định mình rất phù hợp với cuộc thi. Anh muốn là người đồng hành cùng các thí sinh, chia sẻ với họ những khó khăn trong giai đoạn chập chững bước vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Nam ca sĩ tiết lộ tuy ở ngoài đời tính cách anh khá gần gũi, hài hước nhưng trên ghế nóng anh cũng khá khó tính, nghiêm khắc. "Một số bạn khi nghe tôi nhận xét đã bật khóc trên sân khấu. Cũng có thí sinh quá tự tin vào bản thân và tôi phải giúp các bạn hiểu họ là ai, họ đang đứng ở đâu".

Ngoài công việc giám khảo, Đức Phúc 'bật mí' anh sẽ ra sản phẩm mới vào tháng 9. Cuối năm nay, anh cũng có dự án lớn hứa hẹn sẽ khiến khán giả ngạc nhiên về sự 'lột xác'.