Đức Hải bị tung ảnh 'khoá môi' đàn ông ở hồ bơi

Bức ảnh nhạy cảm này dù ở trường quay nhưng không phải một cảnh trong phim.

Ngày 1/10, dư luận xôn xao khi bức ảnh chụp diễn viên - cựu người mẫu Đức Hải hôn một người đàn ông ở hồ bơi bị tung lên mạng. Tấm ảnh được chính một nhiếp ảnh chia sẻ trên trang cá nhân. Ngay sau đó, tấm ảnh được lan truyền nhanh chóng vì Đức Hải đang được chú ý với "cảnh nóng" cùng Khánh My trong phim Trót yêu.

Ảnh nhạy cảm của Đức Hải với một người đàn ông bất ngờ bị tung lên mạng.

Đức Hải rất bất ngờ trước hình ảnh "nhạy cảm" bị tung lên vào thời điểm này. "Tôi chưa thể chia sẻ điều gì, vì tôi chưa biết động cơ và mục đích của người tung bức ảnh. Tôi và anh ấy cũng là chỗ quen biết".

Nhà sản xuất xác nhận, bức ảnh được chụp tại nơi diễn ra phân đoạn của Đức Hải và Khánh My trong phim, tuy nhiên không phải là một cảnh trong phim. Việt Trinh cho biết, chị và Đức Hải vừa là đồng nghiệp vừa là bạn bè, nên khi anh bị tung ảnh nhạy cảm chị thấy vô cùng khó xử. Trước đó, chị và ê kíp đã rất nỗ lực để bảo vệ kỹ lưỡng những ảnh "nóng" của Khánh My, cũng vì sợ vấn đề này.

Khi thấy trên mạng xuất hiện ảnh Đức Hải hôn một người đàn ông, Việt Trinh lập tức gọi điện thoại cho anh để giãi bày. May mắn là anh không trách cứ, còn an ủi ngược lại Việt Trinh vì phim liên tiếp gặp sự cố không mong muốn.

Một cảnh quay của Đức Hải và Khánh My.

Phim Trót yêu xoay quanh câu chuyện của 3 nhân vật đóng vai người vợ, người chồng và người tình, do Việt Trinh - Đức Hải - Khánh My lần lượt thủ vai. Phim gây chú ý vì những ngày qua ê kíp thực hiện tiết lộ khá nhiều ảnh hot của cặp đôi Đức Hải - Khánh My. Hôm qua lại có thêm thông tin phim phải cắt bớt những cảnh này để dễ ra rạp.

Đức Hải thuộc thế hệ người mẫu nổi tiếng những năm 1990-2000. Anh từng tham gia một số phim, nổi bật nhất là Trai nhảy của đạo diễn Lê Hoàng. Đức Hải từng gặp nhiều tin đồn về giới tính nhưng anh không giải thích.

