Đức Anh The Voice Kids khóc nức nở trong MV về mẹ

Rocker 'Dậy mà đi' bất ngờ thay đổi phong cách khi diễn cùng bé Bảo An.

Nhân mùa Vu lan 2014, bé Đức Anh The Voice Kids kết hợp với bé Bảo An thực hiện MV Vu lan nhớ mẹ. Đức Anh từng gây ấn tượng và tạo "cơn sốt" ở vòng Đối đầu cuộc thi Giọng hát Việt nhí mùa thứ hai với ca khúc Dậy mà đi được phối rock sôi động. Tuy nhiên, khi tham gia MV Vu lan nhớ mẹ, bé phải hát giọng Nam Bộ, thực sự là thử thách với cậu bé gốc Bắc. Trong khi đó, bé Bảo An hoàn toàn tự tin khi thể hiện và đóng MV này, bởi bé từng thành công với nhiều ca khúc về mẹ.

MV xây dựng câu chuyện dựa trên truyện cổ tích Sự tích cây vú sữa. Nội dung MV xoay quanh hai anh em cậu bé ham chơi, không quan tâm và yêu thương người mẹ nghèo khó, luôn vất vả chăm lo từng miếng cơm, manh áo cho các con. Đến khi người mẹ mất, hai anh em mới khóc thương và hối hận trong muộn màng (xem video).

Hình ảnh bé Cao Hà Đức Anh (trái) và Bảo An trong MV.

Đây là lần đầu tiên Đức Anh và Bảo An khóc nức nở khi quay MV. Trước đó, đạo diễn nghĩ rằng các bé sẽ rất khó thể hiện cảm xúc. Song, hai bé đã nhập tâm và hoàn thành xuất sắc phân đoạn người mẹ qua đời.

Đức Anh và Bảo An chia sẻ, khi đóng cảnh mẹ qua đời, hai bé khóc thật, nức nở đến mức những người đứng xung quanh cũng rơi nước mắt vì cảm động. Bé Bảo An tâm sự, ở phân cảnh đó bé nghĩ đến chuyện mình không còn cha mẹ mà phải bơ vơ kiếm sống. Vì vậy, nước mắt cứ tuôn rơi đến mức không kìm lại được.

MV còn có sự tham gia diễn xuất của hot boy nhí Ben Lee, Top 6 Đồ Rê Mí 2013 Ju Uyên Nhi và giọng ca nhí đang được yêu thích Phan Hiếu Kiên. MV phát trên kênh Youtube, có phụ đề tiếng Anh để truyền tải đầy đủ thông điệp đến khán giả hải ngoại và cả người nước ngoài.

Hàn Quốc Việt