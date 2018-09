Đông Nhi: 'Thùy Minh đã dùng những ngôn từ thô tục'

'Khi đã làm một chương trình thì cần có văn hóa nhất định', nữ ca sĩ nói.

Sáng 20/11, Đông Nhi chính thức lên tiếng chuyện cô là một trong những "nạn nhân" của talkshow Những kẻ lắm lời do MC Thùy Minh, nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch và stylist Lê Minh Ngọc thực hiện, đang "gây bão" mấy ngày qua.

Đông Nhi nói, cô luôn xác định mình là ca sĩ "nói không với scandal", thường thì cô sẽ giữ thái độ im lặng, nhưng lần này cô phải lên tiếng. Nữ ca sĩ khẳng định, mình không buồn vì bị chê bai bộ trang phục, vì không ai dám mạnh miệng tự xưng mình hoàn hảo, nhưng chê như thế nào thì cần phải nói rõ.

Ca sĩ Đông Nhi.

Đông Nhi cho biết, bó hoa cô cầm trong bức ảnh bị đưa ra bình luận được ban tổ chức một chương trình từ thiện do NSND Kim Cương thực hiện tặng. Vì ý nghĩa của chương trình nên Đông Nhi đã chọn bộ trang phục vừa phải, dù có thể chưa đẹp trong mắt nhiều người. Hôm đó, Đông Nhi rất xúc động và hạnh phúc lây với 40 cặp đôi khuyết tật được hỗ trợ làm lễ cưới. Cô thấy ban tổ chức rất chật vật, khó khăn nhưng vẫn có hoa và kỷ niệm chương tặng nghệ sĩ. Thế nhưng, bộ ba "bình luận viên" lại đem bó hoa mà cô cầm ra để giễu cợt và xúc phạm nặng nề, không chỉ dừng lại ở mức độ "cho vui" nữa. "Từ bé đến lớn, tôi luôn được dạy dỗ phải luôn trân trọng những món quà người khác tặng mình, dù có thể nó chưa đẹp, có thể rẻ tiền, nhưng đó là tất cả tấm lòng của người trao".

Giọng ca Vì ai vì anh hiểu, ê kíp của Thùy Minh làm chương trình theo format "nói thẳng, nói thật" không sợ đụng chạm, nhưng theo cô, điều đó không có nghĩa là thô tục. Nữ ca sĩ từng xem nhiều chương trình của nước ngoài áp dụng vào văn hóa Việt, đều phải xem xét lại. "Tôi nghĩ, không có đất nước nào mà văn hóa nói tục, nói bậy, chỉ trích nặng nề được cổ súy, nhất là chương trình dành cho giới trẻ như thế này".

Bộ váy và bó hoa của Đông Nhi bị đem ra bình luận bằng những lời thô tục.

Theo Đông Nhi, mọi người có thể chê bai, nhưng sau tiếng cười đọng lại được điều gì và để người mặc trang phục rút kinh nghiệm, không phải kiểu "Đông Nhi như bà ngoại Ông Cao Thắng" hay "cái váy chỉ đáng được điểm 2". "Chê nhưng làm sao khiến người nghe 'tâm phục, khẩu phục' thì mới hay. Các anh chị đừng nghĩ đây không phải chương trình truyền hình thì có thể thoải mái dùng từ ngữ thô tục. Khi đã làm một chương trình để mọi người đều có thể xem công khai cần có văn hóa nhất định".

Nữ ca sĩ chốt lại: "Tôi không đánh giá gì về nhân cách hay tài năng của các anh chị trong chương trình. Tôi vẫn rất tôn trọng các anh chị vì ít nhiều các anh chị đã đem đến tính giải trí từ chương trình mà các anh chị dốc sức làm. Tôi hy vọng, chúng ta hãy cùng nhau làm cho môi trường giải trí vốn đã quá nhiều thị phi trở nên trong sạch và thân thiện hơn. Đặc biệt, người của công chúng, ít nhiều có sức ảnh hưởng đến giới trẻ, hãy thận trọng hơn trong ứng xử, phát ngôn. Có khi người Việt Nam xấu xí trong mắt bạn bè quốc tế lại bắt đầu từ những điều đơn giản như vậy".

Bộ ba Thùy Minh - Lê Minh Ngọc - Nguyễn Ngọc Thạch bàn luận về các nghệ sĩ trong talkshow 'Những kẻ lắm lời'. Ảnh chụp màn hình

Về phía MC Thùy Minh, cô đại diện ê kíp trả lời trên iOne.net, họ thấy Đặng Thu Thảo đang làm đúng trách nhiệm Hoa hậu khi nêu ý kiến nên dừng talkshow Những kẻ lắm lời. Riêng chuyện Đông Nhi nhờ cơ quan có thẩm quyền xử lý nếu thực sự xảy ra, ê kíp sẵn sàng đóng cửa chương trình. "Chúng tôi là những người làm nghề rất tôn trọng cuộc chơi. Đến lúc ấy, tôi nghĩ các bạn - cả khán giả lẫn người nổi tiếng có khi lại buồn, vì mọi người ai mà chẳng bàn luận về ai đấy sau lưng. Chúng tôi chỉ dũng cảm hơn người khác một chút, đấy là dám ra mặt chịu gạch đá thôi. Nhiều khi mọi người cứ căng thẳng quá, nào là bị tổn thương, nào là bị xúc phạm".

Thùy Minh giải thích thêm, Những kẻ lắm lời là một show "buôn dưa lê", không phải kiểu nghiêm túc như truyền hình, kịch bản cũng ngẫu hứng, nên tất nhiên ngôn ngữ sẽ có những lúc thoải mái hơn bình thường.

Riêng nhà văn trẻ Nguyễn Ngọc Thạch, cách đây ít giờ đã lên tiếng xin lỗi Đông Nhi vì những lời bình phẩm không hay về bộ trang phục của cô. Cá nhân anh nhận định, Đông Nhi mặc bộ váy vàng không đẹp, trang điểm bị già nhưng điều đó không có nghĩa cô xấu và luôn luôn mặc xấu. "Lời nói của mình tùy mức độ người nghe sẽ thấy là phản cảm, thô tục. Vì nó đã làm Nhi không thích, mình gửi lời xin lỗi Nhi vì cách nói của mình. Vì mình không có Facebook Nhi, nên bạn nào có thể gửi giùm tới Nhi", anh viết.

Nguyễn Ngọc Thạch còn chia sẻ, rất nhiều fan của Đông Nhi đã vào trang cá nhân của anh phản biện, đối chất để bảo vệ thần tượng. Anh cám ơn vì sự đóng góp của fan Đông Nhi. Và nếu những lời nói của anh về giọng ca Bad boy khiến khán giả của cô không vui thì anh muốn xin lỗi.

Trong những ngày xảy ra ồn ào, nhà văn trẻ Nguyễn Ngọc Thạch nhận được luồng phản ứng trái chiều từ dư luận, trong đó có cả phản bác và ủng hộ. Anh trân trọng từng lời đóng góp và sẽ tiếp thu cái nào hữu ích. Với riêng những người ghét anh, thậm chí có thể bài xích sách của anh, Ngọc Thạch cam đoan rằng, sách là những sản phẩm xứng đáng với giá trị của nó. Khi đọc chúng, mọi người hãy nên xem anh như mối quan hệ giữa tác giả - độc giả.

Vài ngày trước, Thùy Minh - Nguyễn Ngọc Thạch - Lê Minh Ngọc khiến mọi người "rần rần" trên mạng xã hội khi tung tập 20 của serie Những kẻ lắm lời với chủ đề Hôm nay mặc xấu. Trong đó, họ lần lượt bình luận về trang phục của hàng loạt nghệ sĩ. MC Yumi Dương bị nhận xét mặc như có bầu, Thủy Tiên bị nói cố gắng làm nữ thần thật nhưng ai ngờ lại giống giả, Vân Hugo mặc như bà ngoại, Lý Nhã Kỳ thì thời trang sân bay như mặc mùa Halloween. Riêng Đông Nhi bị "soi" từ trang phục đến bó hoa cô cầm trên tay. Stylist Lê Minh Ngọc nói, lỡ chẳng may anh được tặng bó hoa đó, anh sẽ giấu giếm nó đi, thậm chí... tốc váy lên để giấu khi phóng viên chụp ảnh. Nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch thì hỏi đó là bông vạn thọ hay hoa súng rồi phá lên cười.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo đã bày tỏ sự bức xúc về video này bằng dòng trạng thái bằng tiếng Anh trên trang cá nhân "Please stop the show! Don't hurt others by your bad languages" (Làm ơn dừng chương trình lại. Đừng làm tổn thương người khác bằng những lời tồi tệ của các bạn nữa!).

Tối 19/11, trên Youtube xuất hiện thêm tập 22+ của serie Những kẻ lắm lời, tiếp tục "gây bão". Video dài hơn 3 phút, trong đó MC Thùy Minh, nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch và stylist Lê Minh Ngọc "đáp trả" việc Hoa hậu Đặng Thu Thảo đề nghị họ ngừng talskshow này.

Ngọc Thảo