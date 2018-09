Đông Nhi, Ông Cao Thắng tăng tốc

Top 5 'Cặp đôi của năm 2013' hỗ trợ nhau để cùng ra mắt sản phẩm mới trong thời gian tới.

Từ khi công khai mối quan hệ tình cảm hồi năm ngoái, Đông Nhi và Ông Cao Thắng càng được khán giả quan tâm. Cả hai luôn cùng nhau đi dự các sự kiện, đi hát và hỗ trợ "nửa kia" trong công việc. Nhờ sự vững bền trong tình cảm và nghiêm túc với công việc, Đông Nhi - Ông Cao Thắng được độc giả báo Ngoisao.net đề cử vào hạng mục Cặp đôi của năm trong giải thưởng Ngôi sao của năm 2013. Khi được vào top 5, cặp tình nhân rất bất ngờ và hạnh phúc. Họ không quan trọng chuyện thắng, thua mà thấy đây là một vinh dự khi được khán giả cũng như giới chuyên môn tin tưởng, ủng hộ.

Ông Cao Thắng và Đông Nhi.

Đông Nhi và Ông Cao Thắng đều quan niệm, để chinh phục trái tim người hâm mộ, họ phải nỗ lực rất nhiều trong công việc. Vì vậy, cả hai gần như dành trọn thời gian đi biểu diễn và lên kế hoạch mới, hiếm khi lên báo chia sẻ về chuyện tình cảm. "Chúng tôi muốn khán giả quan tâm đến những sản phẩm đã làm được nhiều hơn là những câu chuyện riêng tư".

Đó là lý do trong thời điểm nở rộ ca sĩ trẻ, Đông Nhi và Ông Cao Thắng vẫn có vị trí riêng. Tại các chương trình ca nhạc, cặp tình nhân luôn được đông đảo khán giả ủng hộ mỗi khi bước ra sân khấu. Thế nhưng, Đông Nhi - Ông Cao Thắng vẫn không ngừng tìm tòi để mang đến những điều mới mẻ cho khán giả như MV Sau mỗi giấc mơ quay dưới nước, phim ngắn liêu trai dịp Halloween 2012...

Không dừng lại ở đó, Đông Nhi đang chuẩn bị cho cuộc "lột xác" với hình ảnh và phong cách trong thời gian tới. Nữ ca sĩ chia sẻ, sau khi ra mắt album vol.1 The First Step và mini album The Singer cùng nhiều single online, cô chính thức phát hành album vol.2 vào 30/12. Đây được xem là sản phẩm đánh dấu sự thay đổi lớn nhất của Đông Nhi về mọi mặt. Thời gian qua, cô cùng ê kíp đã đầu tư rất mạnh tay, với hy vọng CD này sẽ là bước chuyển giúp cô tiến xa hơn trên con đường nghệ thuật.

Đông Nhi sẽ 'lột xác' với album thứ hai, phát hành vào 30/12.

Nếu như người yêu chuẩn bị ra mắt album thứ hai, Ông Cao Thắng lại chưa có album chính thức nào. Anh đang ráo riết thực hiện sản phẩm cho riêng mình, hiện gần như hoàn tất. Thế nhưng, vì phải hỗ trợ bạn gái trong khâu sản xuất album, Ông Cao Thắng quyết định dời ngày phát hành album của mình vào đầu năm 2014. Cả hai hy vọng, hai sản phẩm nối tiếp nhau đều tạo được ấn tượng với khán giả và được ghi nhận một cách tích cực.

Cũng trong thời gian tới, Đông Nhi - Ông Cao Thắng chính thức giới thiệu đến khán giả một gương mặt vừa lạ vừa quen là ca sĩ - nhạc sĩ Vương Anh Tú. Vương Anh Tú là tác giả một số bài hit của Ông Cao Thắng như Cố giữ lý trí, Nơi ấy ngọn đồi tình yêu... Ngoài ra, anh còn được biết đến là em trai của Mr. Siro - ca sĩ underground đình đám trong giới yêu nhạc trẻ.

Nhạc sĩ trẻ Vương Anh Tú được Ông Cao Thắng và Đông Nhi hỗ trợ để lấn sân sang ca hát.

Khi phát hiện ra Vương Anh Tú có giọng hát trầm ấm, nhiều cảm xúc không thua gì Mr. Siro, Ông Cao Thắng quyết định đưa anh về công ty để đào tạo thêm. Mới đây, khi Vương Anh Tú ra mắt single Giúp anh trả lời những câu hỏi, lập tức nhận được phản hồi tích cực từ khán giả. Sắp tới, lần đầu tiên Đông Nhi kết hợp cùng Vương Anh Tú trong một số sản phẩm âm nhạc.

Hàn Quốc Việt

