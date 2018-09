Đông Nhi - Ông Cao Thắng kỷ niệm 7 năm yêu nhau

'I wanna be your love' là bản tình ca lãng mạn, hiện đại do Đỗ Hiếu sáng tác. MV được quay tại thành phố Sapporo rất năng động, hùng vĩ và nên thơ của Nhật Bản. Đây cũng là nơi có đầy đủ các bối cảnh khắc họa rõ tình yêu đẹp của Ông Cao Thắng và Đông Nhi.