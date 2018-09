Đông Nhi đoạt giải 'Nghệ sĩ châu Á xuất sắc'

Ca sĩ trẻ được vinh danh tại giải thưởng MAMA, diễn ra tại Hong Kong, tối 2/12.

Tối 2/12, tại lễ trao giải thưởng M.net Asian Music Awards 2015 (gọi tắt là MAMA) diễn ra tại Hong Kong, ca sĩ Đông Nhi được vinh danh Nghệ sĩ châu Á xuất sắc nhất. Hàng năm, MAMA đều trao giải thưởng này cho một ca sĩ của mỗi quốc gia trong khu vực châu Á. Trước Đông Nhi, 3 ca sĩ Việt Nam từng đoạt giải lần lượt là Mỹ Tâm, Thu Minh và Hồ Quỳnh Hương.

Ca sĩ Đông Nhi hạnh phúc cầm trên tay chiếc cúp 'Nghệ sĩ châu Á xuất sắc nhất' của giải thưởng MAMA 2015.

Đông Nhi nói, cô rất bất ngờ và hạnh phúc khi được ban tổ chức thông báo về giải thưởng. Với Đông Nhi, niềm vui này quá lớn, nhất là ngay trong tháng 12 này cô chuẩn bị tung sản phẩm âm nhạc được đầu tư lớn nhất từ trước đến nay mang tên Boom Boom. "Tôi muốn chia sẻ giải thưởng với người thân, bạn bè, ê kíp và đặc biệt là khán giả của mình. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn đồng hành cùng tôi. Chắc chắn tôi còn phải cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ lòng mọi người dành cho mình".

Cũng trong khuôn khổ lễ trao giải tối nay tại Hong Kong, nhạc sĩ Phúc Bồ của Việt Nam bất ngờ được xướng tên với giải Nhà sản xuất âm nhạc xuất sắc nhất - Best producer. Anh nhận giải cùng nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng của Hàn Quốc JYP. Đây là lần đầu tiên MAMA trao giải Best producer cho một nhạc sĩ Việt. Phúc Bồ chia sẻ trên trang cá nhân: "Đây là điều vô cùng may mắn đối với tôi. Trong 10 năm làm nhạc và chơi nhạc, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được xướng tên trong một lễ trao giải của châu Á như vậy. Cảm giác thật khó có thể tả nổi".

Nhạc sĩ Phúc Bồ chia sẻ ảnh trên trang cá nhân. Anh sang Hàn Quốc dự giải.

MAMA là giải thưởng âm nhạc thường niên của Hàn Quốc, ra đời từ năm 1999, được đánh giá là một trong 4 giải thưởng quan trọng tại đất nước kim chi. Lễ trao giải hàng năm có sự tham gia của nhiều ca sĩ, diễn viên nổi tiếng. Năm nay, MAMA lần thứ tư liên tiếp tổ chức tại xứ Cảng Thơm.

Đông Nhi được đánh giá là một trong những giọng ca trẻ thành công nhất hiện nay của nhạc Việt. Sau thời gian trở thành "hiện tượng" nhờ những ca khúc dễ thương, trẻ trung, hai năm nay Đông Nhi bứt phá khỏi các ca sĩ cùng thời, liên tiếp đoạt nhiều giải thưởng âm nhạc quan trọng trong nước. Cô có nhiều bài hit ăn khách trên thị trường và là gương mặt xuất hiện trong nhiều show diễn lớn nhỏ khắp nơi. Năm 2015 vừa qua, Đông Nhi xuất sắc giành chiến thắng tại cuộc thi The Remix - Hoà âm ánh sáng.

Phúc Bồ cũng là gương mặt quen thuộc trong làng nhạc TP HCM. Anh là thành viên nhóm PB Nation, từng tham gia các cuộc thi Nhân tố bí ẩn 2014 và The Remix 2015. Ngoài vai trò ca sĩ, nhạc sĩ, Phúc Bồ còn hoà âm, sản xuất âm nhạc cho nhiều ca sĩ nổi tiếng.

