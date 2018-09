Đông Nhi cứu hot girl Hàn Quốc hát thiếu cảm xúc

Anh Đức được huấn luyện viên Thu Minh chọn để so găng với Văn Minh ở vòng Đo ván. Anh Đức thể hiện 'City of stars' - ca khúc chủ đề của bộ phim 'Lala Land'. Đây là lần đầu tiên chàng trai này hát một nhạc phẩm tiếng Anh trên sân khấu. Đông Nhi cảm thấy ấn tượng với cách xử lý điêu luyện của Anh Đức. Tóc Tiên cho rằng huấn luyện viên Thu Minh đã thành công khi 'nâng cấp' Anh Đức trở nên tốt hơn nhiều so với các vòng trước.