Đông Nhi cột dây giày giúp fan tại họp báo

Trong buổi họp báo, Đông Nhi cũng giới thiệu về liveshow 'Ten on ten' nằm trong chuỗi dự án kỷ niệm 10 năm hoạt động. Chương trình do cô cùng Ông Cao Thắng trực tiếp sản xuất, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh làm tổng đạo diễn, nhạc sĩ Đỗ Hiếu phụ trách giám đốc âm nhạc. Liveshow 'Ten on ten' sẽ diễn ra ngày 22/12 được êkíp đầu tư kỹ lưỡng với mong muốn trở thành điểm nhấn trong sự nghiệp của Đông Nhi.