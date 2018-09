Đông Nhi chạm trán Phương Thanh trên 'võ đài' âm nhạc

Hai ca sĩ đại diện hai thế hệ của Vpop góp mặt trong đêm 'Siêu sao đối đầu'.

Sau chương trình cách đây vài tháng, MTV Connection sẽ trở lại vào 18h ngày 1/9 tới tại Nhà văn hóa thanh niên TP HCM. Chương trình dự kiến có tới 7.000 khán giả tham gia và đây sẽ là đêm nhạc sôi động hơn tất cả những concert đã diễn ra.

Battle of the stars - Siêu sao đối đầu giới thiệu 3 bảng đấu: các nhóm nhạc (Band Battle) với sự tham gia của Lip B & Passion, giữa hai gương mặt ca sỹ mới (Newbie Battle) Suni Hạ Linh và Lukas, đặc biệt là bảng đấu giữa hai nữ ca sĩ (Girl Battle) Bảo Anh – Bảo Thy sẽ là bảng đấu hấp dẫn khi cả hai đều mang phong cách nữ tính, nhẹ nhàng. Bên cạnh đó là sự “chạm trán” của hai đại diện cho hai thế hệ Vpop, Phương Thanh – Đông Nhi. Họ sẽ cống hiến những màn biểu diễn đỉnh cao thiêu rụi “võ đài”. Và để thổi một làn gió mới cho chương trình tháng này, trọng trách điều khiển các “trận đấu” sẽ được giao cho nhóm VJ mới của MTV lần đầu chính thức ra mắt khán giả.

Phương Thanh và Đông Nhi.

Với chủ đề Battle of the stars, sân khấu tháng 9 sẽ trở thành một võ đài thực sự. Các nghệ sĩ đến với chương trình trong vai trò các “đấu sĩ”. Họ không đối đầu nhau bằng võ thuật mà bằng âm nhạc với các ca khúc hit nhất. Khán giả sẽ có cơ hội trực tiếp theo dõi, cổ vũ trận chiến âm nhạc giữa các nghệ sĩ mà mình yêu thích. Đồng thời, “quái vật MTV” chính thức xuất hiện tại sự kiện mang theo nhiều hoạt động tương tác phù hợp với khán giả trẻ. Theo concept của trò chơi đang gây sốt Pokemon Go, khán giả tham dự sẽ là những thợ săn “quái vật” để giành lấy những phần quà hấp dẫn.

Hân Quy