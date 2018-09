Đông Hùng được nhạc sĩ Quốc Trung mời tham gia Monsoon Music Festival 2017

Giọng ca Idol cùng hai nhóm nhạc Ngọt, Da LAB sẽ đại diện cho Việt Nam biểu diễn cùng nhiều nghệ sĩ quốc tế.

Hồi cuối tháng 8, Đông Hùng từng khiến công chúng bất ngờ trước thông tin đang gánh món nợ vài tỷ đồng cho mẹ. Thời điểm đó, nhạc sĩ Quốc Trung bày tỏ sự cảm thông với hoàn cảnh khó khăn, đồng thời kêu gọi các nhạc sĩ tặng bài hát cho nam ca sĩ để 'đàn em' có cơ hội phát triển sự nghiệp. Bản thân Quốc Trung tình nguyện thu âm và hòa âm miễn phí cho Đông Hùng. Tại lễ hội âm nhạc Monsoon Music Festival 2017, diễn ra vào 3 ngày 10, 11 và 12/11 ở Hà Nội, trong vai trò giám đốc sản xuất, nhạc sĩ Quốc Trung đã mời Đông Hùng biểu diễn cùng nhóm Lucky Duck.

Bước chân vào con đường nghệ thuật sau khi đoạt giải Ca sĩ triển vọng tại Sao Mai điểm hẹn 2012, Đông Hùng được giới chuyên môn đánh giá có chất giọng sáng, đẹp, kỹ thuật thanh nhạc chắc chắn. Thế mạnh của nam ca sĩ nằm ở những nốt cao. Mặc dù chưa có nhiều sản phẩm để lại dấu ấn sâu sắc nhưng Đông Hùng vẫn hoạt động âm nhạc đều đặn và có cơ hội đứng chung sân khấu với các nghệ sĩ tên tuổi. Tại Monsoon Music Festival 2017, anh sẽ mang đến dự án âm nhạc mới nhất của mình. Nam ca sĩ hy vọng, dự án này sẽ giúp giọng hát của anh tiếp cận gần hơn với đông đảo khán giả trẻ.

Ca sĩ Đông Hùng.

Ngoài Đông Hùng, ban nhạc Ngọt và Da LAB cũng được công chúng mong đợi khi góp mặt trong lễ hội âm nhạc sắp tới. Đây là hai nhóm nhạc indie, underground có hoạt động sôi nổi suốt nhiều năm qua tại Hà Nội và thu hút lượng fan lớn.

Ngọt gồm 4 thành viên Vũ Đinh Trọng Thắng, Nguyễn Hùng Nam Anh, Nguyễn Chí Hùng và Phan Việt Hoàng. Họ là ban nhạc “đơn giản” với một trống, một guitar, một bass và một vocal (ca sĩ). Trước khi ra mắt album đầu tay cùng tên với ban nhạc, Ngọt đã được khán giả yêu thích qua một vài sáng tác tải lên YouTube như Quan điểm, Xanh, Cho tôi đi theo, Em dạo này, Cá hồi... Cũng chính từ những bản nhạc này, cộng đồng nghe nhạc của Ngọt nhanh chóng được thành lập. Vừa qua, nhóm đã ra mắt album đầu tay với 10 ca khúc theo phong cách indie. Mỗi ca khúc là góc nhìn của những nghệ sĩ trẻ vào thực tế đầy rẫy các vấn đề của xã hội. Ngày 23/9, nhóm cũng có liveshow đầu tiên trong sự nghiệp tại Hà Nội. Show diễn của nhóm rơi vào tình trạng 'cháy vé' khi 3.000 vé đã bán hết sau hai ngày mở bán.

Ban nhạc Ngọt.

Cũng nổi tiếng không kém Ngọt, nhóm nhạc undeground Da LAB gây sốt trên mạng với một số ca khúc Một nhà, Hà Nội giờ tan tầm, Về nhà... Giữa bối cảnh rap Việt những năm 2000 tràn ngập các bản rap xoay quanh chủ đề tình yêu thì sáng tác của Da LAB về chủ đề xã hội như cơn gió mới với phong cách khác lạ. Nhóm được thành lập năm 2007 với 5 thành viên và từ năm 2009, nhóm duy trì đội hình 3 người sau sự gia nhập của rapper JGKid. Hiện nay nhóm gồm: MPaKK (Trần Minh Phương, tên thân mật là Kào), Rabbit Run (Nguyễn Trọng Đức, thường gọi là Thỏ) và JGKid (tên thật: Võ Việt Phương). Âm nhạc của Da LAB hướng tới những vấn đề 'nóng' của xã hội như sự thờ ơ của con người hiện đại hay cảm giác ngột ngạt và bế tắc mà người trẻ phải đối mặt...

Nhóm Da LAB.

Monsoon Music Festival 2017 do nhạc sĩ Quốc Trung làm tổng đạo diễn. Bên cạnh các đại diện Việt Nam, anh còn mời nhiều nghệ sĩ quốc tế đến Việt Nam như: Lost Frequencies (Bỉ), Chris Minh Doky & The Electric Nomads (Đan Mạch), Biuret (Hàn Quốc) Bud (Anh quốc), Garden City Movement (Isarael), I Wear* Experiment (Estonia), Lavagance (Slovakia), Lowly (Đan Mạch), The other Shi (Đức).