Doãn Tuấn 'trốn' vợ, đi sự kiện cùng Quách An An

Doãn Tuấn vừa từ Hà Nội vào TP HCM dự sự kiện ra mắt phim điện ảnh mới do anh thủ vai chính. Chàng người mẫu không đi cùng vợ sắp cưới Quỳnh Nga mà lái xe hơi chở bạn thân là ca sĩ Quách An An tới rạp phim.