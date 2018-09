Đoan Trang gợi cảm đi làm giám khảo

Với sở trường hát tiếng Anh tốt, trong đêm liveshow công bố Học viện ngôi sao ngày 27/11, Thảo Nhi đã thể hiện thành công ca khúc All of me (xem video). Cô tiếp tục cùng Sỹ Tuệ có mặt trong top xuất sắc. Tuy nhiên, do có lợi thế về số lượng bình chọn nên Thảo Nhi đã vươn lên dẫn đầu.