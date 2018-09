Đoan Trang có bầu hơn 3 tháng

'Socola' tiết lộ tin vui ngay trên sóng truyền hình trực tiếp 'Thử thách cùng bước nhảy', tối 29/9.

Tối 29/9, ca sĩ Đoan Trang tham gia trình diễn trong đêm công bố kết quả liveshow 1 So you think you can dance 2013 phiên bản Việt. Cô thể hiện ca khúc Tình cùng vũ đoàn. Cô gây chú ý với bộ váy bó sát, để lộ vòng eo khá to. Cô cũng không thực hiện những động tác vũ đạo mạnh mẽ hay mạo hiểm như trước mà chỉ nhún nhảy nhẹ.

Đoan Trang vừa biểu diễn xong, MC Trấn Thành liền "mớm lời" để cô nói về tin vui ngay trên sân khấu. "Thỏi socola" chia sẻ, lẽ ra cô cũng chưa nói gì vì mọi thứ còn quá sớm, nhưng hôm nay báo chí đăng tải "nghi án" cô mang thai cứ như cô là... ăn trộm. Vì vậy, ca sĩ quyết định mặc bộ váy này để khẳng định luôn mình đang có bầu và hiện được hơn 3 tháng.

Đoan Trang khéo léo giấu bụng bầu trong váy rộng khi ngồi 'ghế nóng' tối 28/9.

Trước đó, trong đêm liveshow 1 diễn ra vào thứ bảy 28/9, Đoan Trang ngồi ở hàng ghế giám khảo cùng Chí Anh và Tuyết Minh. Cô mặc bộ váy vàng khá rộng nên lọt vào "tầm ngắm" của một số trang tin và bị nghi ngờ sắp có em bé.

Ca sĩ Đoan Trang sinh năm 1979, từng đoạt giải nhì Tiếng hát truyền hình TP HCM 2002. Sau cuộc thi, cô nhanh chóng bước lên hàng "sao" với loạt ca khúc Xin đừng quên tôi, Bâng khuâng, Tóc hát, Socola...

Nữ ca sĩ là một trong số các nghệ sĩ rất kín tiếng về chuyện riêng tư trên báo chí. Cuối tháng 7/2012, Đoan Trang bất ngờ lên xe hoa cùng chú rể Johan Wicklund là một doanh nhân người Thụy Điển hơn cô 9 tuổi. Sau hôn lễ, cô ít đi hát mà chỉ thỉnh thoảng tham gia một số chương trình lớn. Đoan Trang chủ yếu dành thời gian ở nhà chăm sóc chồng và theo anh công tác ở các nước trong khu vực châu Á.

Hân Quy