Đoan Trang bị Thủy Tiên cướp thí sinh

Nguyễn Hà An (8 tuổi) dự thi với tiết mục múa trên nền nhạc 'Bèo dạt mây trôi - Con cò'. Sự uyển chuyển của cô bé Hà Nội đã chinh phục được giám khảo Minh Hằng và Đoan Trang. (xem video) Minh Hằng nhận xét, cô thích tinh thần nhẹ nhàng, tự do và cách bé Hà An thả hồn vào từng động tác. Biên đạo Hà Lê lại phân tích, bài múa không có phần dựng hoàn hảo nên chưa phát huy được hết khả năng của Hà An. Dù không bấm nút chọn nhưng Thủy Tiên cũng dành tình cảm cho thí sinh nhỏ tuổi này. Cô nói: "Từ giây phút con xuất hiện, cô đã yêu con. Tuy nhiên, đội của cô có nhiều bạn như thế nên cô phải nhường cho hai đội bạn. Tình yêu là phải cho đi". Giữa hai đội Đoan Trang và Minh Hằng, bé Hà An cuối cùng đã chọn về đội của 'bé Heo'.