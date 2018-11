Doãn Quốc Đam xấu hổ khi xem lại cảnh hôn Phương Oanh

Khi talkshow phát lại nụ hôn của Cảnh và Quỳnh trên phim, Doãn Quốc Đam vội vàng trốn ra sau ghế, không dám xem.

Trực tiếp phỏng vấn dàn diễn viên Quỳnh búp bê Phần giao lưu của dàn diễn viên 'Quỳnh búp bê' chiều 17/11 Từ trái qua: Thanh Hương, Doãn Quốc Đam, Phương Oanh, Thu Quỳnh rạng rỡ xuất hiện tại toà soạn Ngoisao.net chiều 17/11. - Chuyển tới các em, các cháu sự trân trọng về sức lao động đầy cống hiến, thật xuất sắc, hết mình đã tạo nên những nhân vật chân thật, đầy cảm xúc dù rất bình dị đời thường nhưng để lại những ấn tượng đẹp trong lòng người xem. Có được những diễn viên tài năng như thế là điều đáng tự hào của của phim truyền hình Việt Nam. (Nguyễn Anh Ba, 62 tuổi, 104 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội) - Phương Oanh : Thật sự thì Phương Oanh được biết rằng rất nhiều khán giả ở nhiều độ tuổi khác nhau yêu thích, ngưỡng mộ những gì đoàn phim làm cho họ. Bác Ba nói riêng và các bác khác mà Oanh được nhận tình cảm, từ khu Oanh sống cũng có rất nhiều bác lớn tuổi, khi gặp thì họ dành cho Oanh nhiều yêu thương, giống như là Quỳnh Búp Bê vậy. Hàng ngày về thì thỉnh thoảng lại thấy các bác treo đồ ăn, hoa quả ở trước cửa phòng, các bác nói rằng họ rất ghi nhận những cố gắng, nỗ lực mà đoàn phim làm cho khán giả lẫn nền điện ảnh của Việt Nam. Thực sự các bác lớn tuổi nhìn nhận tác phẩm với con mắt rất thoáng, không bị hạn hẹp hay bó buộc rằng đây là bộ phim về đề tài nóng, nhạy cảm, họ đón nhận bộ phim theo tâm thái ghi nhận, bị cuốn theo câu chuyện, mạch phim, họ rất là xúc động trước các thước phim mà đoàn làm phim làm ra. - Thu Quỳnh: Thu Quỳnh cũng nhận được rất nhiều inbox của khán giả. Đối với những khán giả cao tuổi, các bác có nhiều review, nhận xét từng nhân vật một. Và quan trọng Thu Quỳnh cảm thấy vui và hạnh phúc vì với một bộ phim đề tài nóng như vậy, đối tượng hướng tới đa số là khán giả trẻ, các bạn thanh niên để các bạn có thể nhìn nhận rõ về xã hội hiện nay, về những con đường đúng sai, sự lựa chọn trong cuộc đời, thì lại được đồng hành cùng cả khán giả lớn tuổi. Bộ phim có cảnh báo những khán giả dưới 16 tuổi không được xem hoặc xem cần phụ huynh ngồi bên cạnh. Vì vậy Thu Quỳnh cảm thấy rất tin tưởng khi khán giả lớn tuổi có trải nghiệm và hiểu ý nghĩa bộ phim đã ủng hộ êkip đoàn làm phim, để có thể định hướng cho thế hệ trẻ, thế hệ tương lai. - Thanh Hương: Trước hết, cháu xin gửi lời cảm ơn bác Ba dành tình cảm cho đoàn phim Quỳnh Búp Bê. Ở những vai diễn sau, chúng cháu sẽ cố hết sức làm tốt vai diễn. Tôi biết, ngoài bác Ba, còn rất nhiều khán giả lớn tuổi và cả khán giả nhỏ tuổi ủng hộ phim. Khi ra đường, tôi rất ấn tượng nhiều em nhỏ 3-4 tuổi nhận ra tôi, gọi "cô Lan" giọng ngọng nghịu nhưng rất đáng yêu. Chúng tôi xin đón nhận mọi phản hồi của khán giả, dù thích hay ghét. Nhưng tôi rất hạnh phúc khi khán giả mọi đối tượng đều yêu thích Quỳnh Búp Bê. - Doãn Quốc Đam: Thực ra thì Đam cũng không biết phải nói thế nào nữa, Đam nhận được rất nhiều tin nhắn trên Facebook và rất muốn gửi lời cảm ơn đến các khán giả từ các ông, các bác, đến khán giả ở mọi lứa tuổi... những người vẫn luôn theo dõi, ủng hộ bộ phim. Bốn diễn viên giao lưu cùng MC Đặng Quỳnh Chi. - Chỉ còn 2 tập nữa là ‘Quỳnh Búp Bê’ sẽ kết thúc. Các bạn cảm thấy thế nào khi sắp phải chia tay với bộ phim trên sóng truyền hình? (Tuấn Anh, 26 tuổi, Biên Hòa, Đồng Nai) - Phương Oanh: Thực sự Oanh cảm thấy rất nuối tiếc vì không thể đi với khán giả dài hơn nữa, bởi bộ phim thành công vượt mong đợi của êkíp. Oanh rất muốn đồng hành với khán giả lâu hơn, để cảm nhận tình cảm của khán giả dành cho mình, cũng như mình dành cho khán giả. 28 tập không phải quá dài, nhiều khán giả cũng hỏi tại sao phim không kéo dài hơn, bản thân Oanh cũng rất nuối tiếc, nhớ nhân vật Quỳnh Búp Bê và muốn đồng hành với các bạn dài hơn thế nữa. - Thu Quỳnh: Khoảng thời gian vừa qua, bộ phim đã quay xong, kết thúc từ tháng 7, nhưng cho đến thời điểm này Thu Quỳnh vẫn bị stress, áp lực, cả ám ảnh nữa. Thu Quỳnh tưởng đã thoát ra được rồi nhưng gần đây Thu Quỳnh hơi nhiều việc, stress nhiều quá nên mình phát hiện ra là hình như mình có một chút vấn đề gì đấy trong việc mình chưa xả được hết vai. Nếu như bạn hỏi rằng là Quỳnh có sợ trong khoản thời gian đấy hay không thì nếu như phim ngay từ đầu số tập đã lên đến 30-35 tập rồi thì số file đã ghi đủ cho từng đấy tập rồi Thu Quỳnh không sợ, không lo. Nhưng mà nếu như bây giờ mình bắt đầu lại từ đầu với My Sói, để nhớ lại My Sói thì sẽ là thử thách rất lớn với cá nhân mình. Ngoài ra, Thu Quỳnh nghĩ rằng với một bộ phim tâm lý nặng như thế này với tất cả các vai thì việc duy trì 28 tập vừa đủ sức với các diễn viên. Nếu như phim kéo dài 35 tập với chất lượng như các tập đã xem thì có lẽ khán giả cũng sẽ "gục ngã" mất. - Doãn Quốc Đam: Trả lời thật thì sợ mọi người nghĩ mình không trân trọng nhưng với Đam, sau mỗi bộ phim là những trải nghiệm, những nhân vật, cuộc đời khác nhau, hết vai này thì mình phải tiếp tục chuẩn bị tâm thế để chuẩn bị cho những vai diễn khác nữa. Buồn thì có vì phim sẽ vắng bóng một thời gian và chưa biết khi nào sẽ làm phần 2 nhưng nói chung mình cũng không quá hụt hẫng. - Thanh Hương : Tôi nghĩ khác các bạn diễn một chút. Với tôi, dù đóng vai gì cũng phải thể hiện đến cùng, hạnh phúc tột cùng hoặc đau khổ tột cùng. Dù kết cục của nhân vật có thể quá sức chịu đựng, nhưng nhiều khán giả vẫn nhắn tin hỏi tôi diễn biến tiếp theo của nhân vật. Điều này chứng tỏ mọi người vẫn tò mò về nhân vật. Phim kết thúc, tôi sẽ buồn lắm vì tôi đang quen sống chung với nhân vật Lan và đoàn phim. Với tôi, đó sẽ tạm là một dấu lặng trong sự nghiệp, nhưng tôi tin sẽ còn hội ngộ khán giả trong một vai diễn khác, hoặc không chừng còn có Quỳnh búp bê thứ hai, thứ ba nào nữa. Chúng tôi không muốn nói lời từ biệt, thay vào đó thì muốn nói sẽ gặp lại nhau trong một dự án mới.

- Cảm xúc của 4 bạn như thế nào khi tác phẩm của các bạn được đón nhận kinh khủng như vậy? Cuộc sống của các bạn thay đổi ra sao? (Lê Nguyễn Thien Quân, 35 tuổi, Phu Nhuận,TP HCM)

- Phương Oanh :

Đúng là bộ phim tạo hiệu ứng lớn, cá nhân Oanh thấy rất bất ngờ, không nghĩ bộ phim hot như thế. Oanh chỉ biết đây là một đề tài nóng, một vai diễn khó, cách làm của cả đoàn phim đều rất tâm huyết, đều muốn làm cho tới, còn nó có hot như giờ không thì không ai đoán được. Khi phim lên sóng, không ít biến cố như bị dừng chiếu... càng tạo sức hút mãnh liệt hơn. Thực tế, so về chất lượng, hình ảnh, phim xứng đáng được như thế, nhưng nó tạo sức hút như vậy thì mình thấy bất ngờ.

Còn về cuộc sống của Oanh có thay đổi không, thì người người, nhà nhà, mọi người đều gọi Oanh là Quỳnh búp bê, đó là điều mình cảm nhận rõ nhất. Chặng đường của mình, cống hiến của mình cho điện ảnh được ghi nhận, còn cuộc sống của Oanh trước nay như thế nào, vốn không thay đổi.

- Thanh Hương :

Tôi xin nói thật, đến giờ phút này, tôi đã làm nghề khoảng 10 năm, tôi không phải diễn viên mới. Tuy nhiên, tôi phải ghi nhận Quỳnh búp bê quá hot, quá sức tưởng tượng của chúng tôi. Phương Oanh rất bản lĩnh, còn tôi thì đôi khi quá mong manh (cười). Khi ra ngoài, có ai đó gọi mình là Lan Cave, tôi rất hạnh phúc và choáng ngợp, vì nỗ lực của mình đã được ghi nhận. Nói tới điều đó, tôi vẫn thấy xúc động. Dàn diễn viên đều rất cố gắng. Hiệu ứng của phim làm tôi choáng ngợp và làm tôi tin, chỉ cần làm những sản phẩm tốt, chúng tôi đều sẽ được công chúng đón nhận. Tôi chợt nhận ra, bao nhiêu năm làm nghề, có lúc tôi tủi thân khóc một mình, không ai biết, phải có những lúc như thế này để cảm xúc của chúng tôi được vỗ về. Sau phim Quỳnh búp bê, nếu chúng tôi vẫn cố gắng làm tốt vai trò của mình, chúng tôi sẽ lại được đón nhận.

- Thu Quỳnh:

Với cá nhân Thu Quỳnh, vai diễn My Sói là một thử thách, một bước ngoặt trong sự nghiệp của mình. Trước đây khán giả biết đến Thu Quỳnh với vai hiền lành, nhẹ nhàng, nên Quỳnh rất bất ngờ khi được lựa chọn vào vai diễn này. Mặc dù đây là dạng vai diễn Thu Quỳnh vô cùng mong muốn trong sự nghiệp của mình. Quỳnh cũng diễn được 8-9 năm rồi nhưng dường như trên con đường sự nghiệp của mình chưa bao giờ được "trổ hoa" trên đất diễn của mình.

Khi mình nghe thấy được gọi lên casting, mình đã rất vui và vô cùng sung sướng rồi, không nghĩ đến chuyện sau nếu vai diễn đó mà làm ác quá thì khán giả sẽ phản ứng như nào. Tức là mình không cần nghĩ đến hậu quả sau khi phim phát sóng lên mình sẽ nhận được nhiều antifan hơn hay được ủng hộ hơn. Thu Quỳnh chỉ nghĩ mình sẽ cống hiến hết sức cho vai diễn, lúc thức hay lúc ngủ cũng nghĩ đến nó.

Và Thu Quỳnh nghĩ mình là một người may mắn. Như chị Thanh Hương nói, cứ yêu đi, cứ nỗ lực hết mình đi thì chúng ta sẽ nhận được lại những gì xứng đáng nhất.

- Doãn Quốc Đam:

Cuộc sống của Đam không có gì thay đổi mấy, bởi có lẽ tính mình không giống số đông. Đam hơi lập dị, thực tế và không quá ảo tưởng. Dư âm của vai diễn đấy nó vẫn có thể đọng lại 1 - 2 tháng hoặc ảnh hưởng lớn lắm là nửa năm nhưng rồi sau nửa năm, một năm khán giả cũng sẽ quên mình. Vì vậy sau bộ phim, Đam luôn chuẩn bị tâm thế, kỹ năng cho những vai diễn, sản phẩm khác thay vì cứ gặm nhấm hào quang của vai diễn cũ. Bản thân Đam không quá nặng nề và không bị thay đổi nhiều, có chăng thì chỉ là nhiều người tò mò, muốn tìm hiểu đời tư mình hơn mà thôi.

Có ai tỏ tình với Doãn Quốc Đam qua mạng xã hội không?

Có rất nhiều khán giả nhắn tin hỏi thăm nhưng mình không có nhiều thời gian để đọc hết cũng như trả lời tất cả mọi người.

- Nhiều khán giả cho rằng bộ phim "Quỳnh búp bê" đã tạo nên những ngôi sao. Anh chị nghĩ sao về điều này? (Anh Minh, 32 tuổi, Đà Nẵng)

- Doãn Quốc Đam:

Sự yêu mến của khán giả cũng chính là điều làm nên những ngôi sao nhưng ngôi sao đấy có sáng nữa hay không thì là do người nghệ sĩ nên người nghệ sĩ phải hết sức tỉnh táo để giữ được cái hào quang, đỉnh cao đó thay vì để bị tụt dốc.

- Phương Oanh :

Oanh thì thấy là trong cuộc sống này cơ hội đến với nhiều người, ai cũng có cơ hội, nhưng nắm bắt và phát huy điều đó thì lại nằm ở năng lực, sự nỗ lực của mỗi người. Cá nhân mình thì thừa nhận rằng cũng có được nhiều cơ hội, nhiều sự may mắn, và mình đã nắm bắt được nó, thể hiện được nó.

- Thanh Hương :

Tôi rất thích câu nói của Thu Quỳnh: "Làm ngôi sao hay không không quan trọng, quan trọng là có được tình cảm của khán giả". Cá nhân tôi rất sợ từ "ngôi sao" và cả câu hỏi: "Theo bạn, bạn là ngôi sao hạng mấy?". Với tôi, quan trọng nhất là cái tâm của người nghệ sĩ với nghề. Khán giả yêu thương chúng tôi, chúng tôi rất hạnh phúc. Chúng tôi lấy đó làm động lực để tiếp tục cống hiến. Tôi không muốn nói đến chuyện ngôi sao, chỉ muốn nói bản thân đã cống hiến hết mình suốt 10 năm qua . Tôi không phải gương mặt mới, là lợi thế cũng là thử thách của tôi. Bởi khi tôi đã quá quen thuộc với khán giả, tôi phải thay đổi mình liên tục, mang tới hình ảnh mới, vượt qua chính bản thân mình, vai sau tốt hơn vai trước, sửa chữa những khiếm khuyết. Không ai hoàn hảo, kể cả ngôi sao, trong khi tôi chỉ là một nghệ sĩ làm nghề có tâm.

- Thu Quỳnh:

Tất cả dàn diễn viên bộ phim Quỳnh Búp Bê thực ra đã tham gia vào công việc diễn xuất từ rất lâu rồi và chúng tôi cũng có nhiều cơ hội. Đã có khoảng thời gian Thu Quỳnh dừng lại 3 năm chỉ vì thấy mình như không có khả năng và không có duyên với phim truyền hình. Cũng có những vai chính nhưng mình hoàn toàn không để lại ấn tượng, có thể là do rất nhiều yếu tố, kể cả kinh nghiệm diễn xuất nữa.

Cho đến giờ, khi trở lại Thu Quỳnh chưa dám nhận một vai chính nào, từ "Sống chung mẹ chồng" hay "Ngược chiều nước mắt", vì cảm thấy mình không đảm bảo được chất lượng của những vai chính dài hơi, cả về thời gian, chất lượng và suy nghĩ của mình vì còn nhiều việc khác trong cuộc sống. Quỳnh nghĩ trước đây mình được giao cho những vai chính dài hơi, mình làm tốt vậy thì mình hãy bắt đầu với những vai nhỏ hơn

Thời điểm Thu Quỳnh quay trở lại với màn ảnh cũng là thời điểm Thu Quỳnh bắt đầu lại từ đầu, những bước đi đầu tiên và coi đấy là thử thách của cá nhân mình. Là ngôi sao hay không là do khán giả quyết định còn duy trì được tình cảm của mình trong lòng khán giả bao nhiêu thì là nhiệm vụ của người diễn viên.

Khi bộ phim Quỳnh búp bê lên sóng nhận được nhiều tình cảm của khán giả thì rất vui nhưng cũng là áp lực lớn với các diễn viên. Đồng thời Thu Quỳnh cũng rất sợ mình bị "đóng đinh" với hình tượng My Sói sau này, với kiểu vai diễn ác thế này. Nếu Thu Quỳnh nhận sản phẩm tiếp theo thì Thu Quỳnh phải thay đổi bản thân mình sao cho nó khác đi và khác hẳn so với My Sói.

Thu Quỳnh (trái) và Thanh Hương.

- Các bạn nghĩ đâu là lý do khiến mình được chọn vào phim Quỳnh Búp Bê? (Diễm Hồng, 40 tuổi, Ninh Bình)

- Phương Oanh:

Về cá nhân Oanh khi đọc kịch bản, mình đã biết nội dung nhạy cảm, đề tài nóng, có yếu tố hình sự. Khi đọc kịch bản, bản thân Oanh thấy có một sự thương cảm lớn dành cho nhân vật của mình. Khi được mời vào vai, mình có sự tưởng tượng và ngấm vào nhân vật, Oanh không suy nghĩ rằng đây là cô gái bán dâm, mà chỉ nghĩ đây là một cô gái đáng thương, và mình có thể hóa thân vào nhân vật này.

Còn tại sao đạo diễn lựa chọn thì Oanh không biết, nhưng sau này thì anh ấy có nói, làm việc với nhau, anh thấy Oanh đảm bảo nhiều yếu tố, đầu tiên là sự bền bỉ, tức là đã ko làm thì thôi, làm thì làm cho tới, thể hiện được sự hăng say của mình. Mình và anh Mai Hồng Phong đã làm việc với nhau trong một bộ phim cách đây 6 năm rồi, chỉ có một vài cảnh quay đánh nhau thôi nhưng mình bỏ sức ra tập vài tháng, thậm chí ngất trên võ đường vì mệt quá. Có thể anh Phong thấy sức cống hiến của Oanh mãnh liệt. Đó là một trong lý do.

Còn lý do nhận vai này, đây không phải vai bi đầu tiên Oanh nhận, cũng không phải là quá mới mẻ, nhưng nó khó hơn, đòi hỏi nhiều hơn, nặng hơn do những cái bi liên tiếp, dài hơi, liên tục. Đạo diễn, sản xuất kỳ vọng vào mình, đó là lý do Oanh nhận lời đóng phim này.

- Doãn Quốc Đam:

Từ trước đến nay cũng chỉ duy nhất phim "Người phán xử" là mình được định sẵn còn lại đa phần phim của VFC thì chỉ có người được chọn trước người ta bỏ vai thì mới đến lượt mình, nói chung là mình thường là sự lựa chọn có thể thay thế. Với "Quỳnh búp bê", lúc đầu đạo diễn cũng nói mình không phù hợp với vai diễn Cảnh, bởi ý đồ của đạo diễn sẽ là kiểu cao to, sáu múi... Mọi người có thể nghĩ mình sẽ bị tủi thân, nhưng không phải vậy, nói chung "cơ sở vật chất" chỉ có thế này, đạo diễn dùng được đến đâu thì dùng (cười). Mình không cố gắng xin xỏ hay làm mọi cách để quá vai diễn và cũng không quá tiếc nuối nếu không được lựa chọn nhưng khi đã nhận vai thì mình sẽ làm hết sức có thể. Đam cũng không biết tại sao đạo diễn lại tin tưởng giao cho mình vai Cảnh nữa nhưng khi đã nhận thì cứ làm hết sức thôi.

Từ hồi học trong trường đã thấy mình không có duyên, từng bàn với người nhà và định tìm một hướng đi khác là quản trị kinh doanh. Trước đây, bố mình không ủng hộ theo nghiệp diễn, muốn hướng đến ngành kỹ thuật nhưng mình không thích và có nói với bố nếu phải lựa chọn giữa Đại học Công nghiệp và trường Điện ảnh thì vẫn sẽ chọn điện ảnh, còn nếu học Đại học Công Nghiệp, mỗi kỳ bố phải đi học cùng Đam. Vì không được ủng hộ nên 4 năm đi học ròng rã thì bố mẹ chỉ chu cấp tiền học và tiền sinh hoạt hàng ngày còn lại phải tự bươn chải, kiếm thêm nên bắt đầu tham gia quần chúng để được các đạo diễn để mắt tới. Đến năm Đại học thứ 3 mình cũng có ý định đi tìm việc khác nhưng gần tốt nghiệp thì vào phim đầu tiên với 13 phân đoạn trong "Bản di chúc bí ẩn" của đạo diễn Trịnh Lê Phong. Sau đấy, diễn viên thứ chính của phim bỏ vai nên Đam nhận, đến ngày đi quay anh Phong vẫn khá nghi ngờ, dè chừng. Lúc quay xong thì được khen, làm tốt hơn những gì anh ấy nghĩ nên bắt đầu có thêm động lực, vững tâm hơn theo đuổi nghề.

- Thanh Hương:

Tôi lại hơi khác mọi người. Tôi từng làm việc với đạo diễn Mai Hồng Phong từ phim "Điều bí mật", anh đã biết rõ về khả năng của tôi. Khi gọi tôi lên thử vai Lan, anh Phong nói vai diễn Lan viết riêng cho tôi. Nhưng nghe vậy không có nghĩa là tôi không lo lắng, bởi Lan Cave là một dạng vai hoàn toàn mới mẻ, cũng không giống tính cách của tôi ngoài đời. Đạo diễn Mai Hồng Phong nói, đây không phải vai diễn chính nhưng trong suy nghĩ của anh ấy, đây là vai chính. Anh ấy muốn tôi làm sao để nhân vật khiến khán giả ban đầu ghét nhưng càng về sau càng thương. Tôi nghĩ là mình đã làm tròn vai, đúng như kỳ vọng của đạo diễn, còn hay tới đâu thì tùy cảm nhận của khán giả.

- Thu Quỳnh:

Thu Quỳnh ban đầu cũng không biết tại sao đạo diễn Mai Hồng Phong và êkíp sản xuất lại lựa chọn mình. Thu Quỳnh biết mọi người từ năm 2008, từ khi Quỳnh học trong trường đã có cơ hội đi làm phim rồi. Từ hồi đấy, mọi người đều nhìn thấy mình với hình ảnh mặc quần jeans, đi giày bệt. Chú Phong có chia sẻ chú rất lo và hẹn Quỳnh suy nghĩ một thời gian nữa vì chú vẫn đang chưa chắc chắn lắm nhưng sau đó Quỳnh nhận được tin báo Quỳnh được chọn vào vai đó.

Cuối phim chú Phong mới nói rằng nhiều người ý kiến với chú rằng nhìn Quỳnh không có sức hấp dẫn của phụ nữ nhưng "chú vẫn cảm thấy có điều gì đấy cần khơi gợi nó ra, tiềm ẩn bên trong cháu là sự ngọt ngào của phụ nữ, sẽ tạo nên sức hấp dẫn cho vai diễn, lẳng lơ, đong đưa". Và một điều không thể phủ nhận chú Mai Hồng Phong Phong giỏi trong việc tạo cảm hứng và kích thích khả năng tiềm ẩn của diễn viên và phát huy cao nhất nó.

Trong quá trình làm phim, Quỳnh cảm thấy mỗi ngày mình lại được kích thêm một chút trở thành một vai diễn tròn trịa trên phim.

Phương Oanh và Doãn Quốc Đam.

- Một số diễn viên chia sẻ với báo chí rằng đạo diễn Mai Hồng Phong đã cắt bỏ một số phân đoạn của họ. Với anh chị thì sao? Anh chị thấy thế nào khi một số đoạn mà mình dày công thực hiện không đưa lên hình hoặc đã bị cắt bớt rất nhiều? (Kim Nhung, 37 tuổi, Nam Định)

- Thanh Hương:

Mọi người cứ nghĩ, bốn người ngồi đây rất nguy hiểm, cứ hỏi chúng tôi về kết thúc phim. Nhưng thực sự chúng tôi không biết rõ, chứ không phải chúng tôi không được phép tiết lộ.

- Phương Oanh:

Đến bây giờ Oanh cũng theo dõi phim rất sát, xem đi xem lại nhiều, Oanh thấy các phân đoạn của mình không bị cắt, bởi nhân vật của Oanh không có những cảnh nhạy cảm quá. Phim "Quỳnh búp bê" cũng không khai thác sâu vào việc đi khách, giường chiếu, chỉ có điểm qua để lột tả, không có gì gay gắt quá. Các cảnh bạo lực ở giai đoạn đầu chủ yếu để giới thiệu nhân vật, tạo hình khung cho bộ phim, còn những đoạn sau đều rất chân thực. Thế nên tất cả các cảnh quay của Oanh đều không bị cắt.

- Doãn Quốc Đam:

Chuyện diễn biến, kết thúc phim ra sao thì nó vừa là nguyên tắc lại vừa là cái đạo khi làm nghề nên không thể tiết lộ được.

- Thu Quỳnh:

Thu Quỳnh cũng chỉ là một người xem phim. Theo trí nhớ của Quỳnh những đoạn đã quay thì đều đã phát gần hết rồi chỉ còn chờ hai tập cuối.

Chúng tôi quay theo bối cảnh vì vậy có những cảnh quay chúng tôi chưa thấy xuất hiện thì có thể đạo diễn xếp vào tập 28 (tập cuối), theo dạng hồi tưởng. Vậy nên phải chờ hai tập cuối thì mới biết có bị cắt hay không.

- Thanh Hương :

Tôi một lần nữa nghĩ khác các bạn. Tôi cảm thấy, các bạn diễn may mắn vì không bị cắt cảnh nào, nhưng tôi thì có. Đương nhiên là không phải cắt bỏ hoàn toàn một cảnh, nhưng có sự giản lược. Tôi nhớ rất rõ, từng biểu cảm, cử chỉ mình từng quay. Trong phần nội dung hiện tại, khi Lan bị điên, tôi không thấy một số cảnh đã quay, tôi cũng hụt hẫng, ấm ức một chút. Song tôi cũng nhìn nhận từ góc độ khác, nếu toàn bộ cảnh quay của lên tôi phim, không chắc khán giả có chịu đựng nổi độ bi thương của nhân vật không. Tôi nghĩ dừng ở mức độ hiện tại là vừa đủ.

Tôi nhớ có một phân đoạn tôi diễn một mình ở hiệu may. Lúc đó, Lan đang say rượu, quờ tay vào chai rượu và tôi bị đứt tay thật, chảy rất nhiều máu. Đúng là cảnh đó nên cắt bớt, nếu không sẽ rất kinh khủng.

Hầu như cảnh nào tôi cũng nhớ, nhưng nhớ nhất có lẽ là cảnh bị hãm hiếp tập thể. Cảnh đó đã bị cắt một chút. Với những cảnh quay đó, tôi phải quay rất lâu và vất vả, nhưng khi hậu kỳ còn tùy thuộc ý đồ của đạo diễn. Có thể đạo diễn không muốn tình huống bi thương quá. Dù sao mình cũng là phụ nữ Việt Nam, nếu nhân vật phải chịu đựng quá nhiều thì sẽ rất kinh khủng.

- NSƯT Mai Hồng Phong nổi tiếng là một đạo diễn kỹ tính, các anh chị cảm thấy thế nào khi làm việc chung với anh ấy? (Việt An, 33 tuổi, Quận Tân Bình, TP HCM)

- Phương Oanh:

Chú hay khóc, tức là, nhiều đoạn mà Oanh khổ quá, những đoạn xúc động, liếc liếc ra thấy đạo diễn rơm rớm, như kiểu "bụi bay vào mắt" vậy.

- Thu Quỳnh:

Nhiều phân đoạn diễn viên cứ diễn, cứ khóc mê mải nhưng đạo diễn mải khóc quên cắt (cười).

Chú Phong luôn nói ra yêu cầu của mình với diễn viên khiến mọi người cảm thấy khó tính. Nhưng với Thu Quỳnh nói ra được như thế là rất tốt và kích thích được trí tưởng tượng của diễn viên.

- Doãn Quốc Đam:

Nói đúng ra là Đam còn khó tính hơn cả đạo diễn. Tư duy và suy nghĩ làm nghề của mình khá khó tính nên nói thật là đạo diễn Mai Hồng Phong làm cũng vẫn chưa đúng ý mình lắm, vẫn muốn có thêm những cái khác nữa.

Có bao giờ Đam và đạo diễn Mai Hồng Phong tranh cãi trên phim trường không?

Ở ngoài trường quay, cái gì mà lệch quá thì mới phải tranh luận còn với phim này thì cũng không đến mức phải tranh luận gì căng thẳng.

- Thanh Hương:

Nếu để nói một từ ngay bây giờ, tôi thấy đạo diễn Mai Hồng Phong rất đanh đá (cười). Mọi người hay gọi anh Phong là bông hồng phai. Bông hồng đã rất nhẹ nhàng rồi, lại còn hồng phai thì càng mong manh. Nói gì thì nói, anh Phong rất chiều diễn viên. Mặc dù mỗi nghệ sĩ đều có cá tính riêng, nhưng khi làm phim, chúng tôi phải tôn trọng ý đồ đạo diễn. Chúng tôi có quyền đưa ra ý kiến, nhưng quyết định sau cùng phải nằm ở đạo diễn. Đạo diễn Mai Hồng Phong có sự cảm tính rất lớn trong công việc. Khi chúng tôi thể hiện cá tính mạnh quá, anh ấy sẽ trấn áp ngay. Nhưng "Quỳnh búp bê" rất được khán giả đón nhận, chứng tỏ lựa chọn của anh Phong là đúng. Tôi rất trân trọng và cảm phục anh ấy.

- Tại sao người trong đoàn phim thường gọi đạo diễn là Bông Hồng Phai hoặc đặt cho biệt danh người đàn ông mong manh, mềm yếu? (Phạm Anh, 29 tuổi, Bình Dương)

- Thu Quỳnh:

Vì cái tên toát lên vẻ rất nhẹ nhàng, mong manh, như con người của chú Phong.

- Đạo diễn Mai Hồng Phong chia sẻ, anh ấy nhiều lần phải đấu tranh gay gắt với các diễn viên nữ vì cô nào cũng muốn được mặc đẹp. Trong số các chị, ai là người phải tranh đấu với đạo diễn nhiều nhất? (Quang Vinh, 35 tuổi, Thanh Hóa)

- Thanh Hương:

Vai Lan là một cave hết date, nên tôi đâu có lúc nào được xinh đẹp như Thu Quỳnh đâu. Các nhân vật lại là gái làng chơi ở quê, nên phong cách phải nửa phố nửa quê. Tôi đã phải ra ngoài chọn lựa rất nhiều cho trang phục của nhân vật. Với những chiếc áo mới, tôi phải vò hay làm nhàu, cũ đi để phù hợp hoàn cảnh nhân vật. Tôi phải lột xác hoàn toàn để trở thành Lan. Tôi không sợ xấu khi đóng vai này.

- Thu Quỳnh:

Đạo diễn can thiệp vào vấn đề diễn viên mặc váy gì, áo gì, màu gì, màu son gì rất nhiều. Chú Phong còn từng muốn Lan Cave mặc một chiếc váy màu xanh nên phải nhất định bới ra một chiếc váy màu xanh tua rua bằng được.

- Phong cách của các chị ở ngoài đời hoàn toàn khác với Quỳnh, Lan hay My trong "Quỳnh búp bê". Các chị thấy thế nào khi nhìn hình ảnh của mình trong phim? Gia đình các chị nói gì về hình ảnh đó? (An Nam, 30 tuổi, Đăk Lăk)

- Phương Oanh:

Thực ra thì có lúc mình cũng rất mâu thuẫn, hoang mang, tên trong phim của mình là Quỳnh búp bê, trông xinh xinh yêu yêu, người ta nhìn mới thấy thuyết phục. Bản thân mình rất thích xinh, môi hồng, mắt sâu, bởi mình muốn nó đúng tên của nhân vật. Đó là quan điểm của mình và khán giả vậy thôi, muốn diễn viên xinh, tuy nhiên sau nhiều lần thảo luận với đạo diễn Mai Hồng Phong, anh lại muốn nhân vật phải nhợt nhạt, bợt bạt, quần áo lúc nào cũng phải sậm, nhờ nhờ như vậy, nhưng đạo diễn lại giải thích rằng cái đẹp của em là đẹp nhân vật, đẹp tâm lý nhân vật, hoàn cảnh này như thế nọ như thế kia, thế rồi mình cũng phải chấp nhận thôi.

Oanh cũng chia sẻ thật là về nhan sắc Quỳnh Búp Bê bị mang xe mổ xẻ nhiều, nhiều người nói búp bê gì nhợt nhạt chả giống búp bê gì cả, nhưng ý đồ đạo diễn là vậy, một cô gái bị đánh thừa sống thiếu chết, tâm lý lúc nào cũng hoang mang sợ hãi, lấy đâu mà hồng hào, xinh xắn đến vậy. Thế nên, từ búp bê có nhiều ý nghĩa khác, tâm lý của em như thế, không thể nào được xinh, lúc nào cũng phải mộc mạc, như bông hoa dại ven đường, ai cũng muốn có.

- Vậy bản thân Oanh có ấm ức không khi phải diễn, trang phục, hóa trang theo ý đạo diễn?

Oanh làm phim nên phải đặt mình vào tâm lý khán giả, tạo hình, tâm lý mình đúng rồi, mình thấy là mình không đẹp lắm, khán giả không thấy thuyết phục với nhân vật nhạt nhòa như vậy, nhưng dù sao mình vẫn sống với nhân vật tạo hình của nhân vật, yêu nhân vật đó.

- Thanh Hương:

Tôi quá xấu trong nhân vật, trang điểm theo phong cách cave hết date, không được xinh đẹp như My Sói. Các cô gái làng chơi trong phim không phải ở thành phố, mà ở khu vực ngoại ô. Họ đẹp theo kiểu nửa phố nửa quê, không được quá thành thị, đẹp nhưng phải hơi quê một chút. Vai diễn Lan Cave chỉ được xinh đẹp ở một vài tập đầu, sau này phải thay đổi. Tôi đã đến nhiều cửa hàng để chọn nhiều loại trang phục, mua đồ mới phải làm nhàu nhĩ, cũ, sờn để phục vụ cho các phân đoạn ở quê. Chúng tôi phải chỉn chu từ mái tóc, gương mặt, quần áo tới đôi dép tông, dép tổ ong để tạo ra chất của nhân vật. Tôi phải lột xác hoàn toàn, không phải Thanh Hương, mà là Lan Cave. Tôi không hề sợ xấu khi đóng vai này.

- Chi My ơi! Sau khi vào vai My Sói thì cuộc sống của chị có thay đổi nhiều không ạ? (Nguyễn Thị Hải Yến, 30 tuổi, 772 Kim Giang, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội)

- Thu Quỳnh:

Cảm ơn câu hỏi của bạn và những chia sẻ của bạn dành cho vai diễn của Quỳnh. Đây là vai diễn đưa đến cho Quỳnh nhiều cảm xúc nhất từ trước đến giờ, từ hạnh phúc đến bị khán giả quá khích đe dọa và nhận được những tin nhắn như các bạn gửi đến.

Với sự thay đổi như thế trong cuộc sống, Thu Quỳnh cảm thấy được mọi người yêu thương nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn.

Thu Quỳnh thấy cô được mọi người quan tâm nhiều hơn khi đóng vai My Sói.

- Có thể nói "Quỳnh búp bê" là bộ phim truyền hình Việt Nam ấn tượng nhất đối với mình trong năm nay và nếu như để bình chọn cho các giải thưởng riêng đối với mình, "Quỳnh búp bê" xứng đáng với tất cả các giải thưởng được tôn vinh. Có nhiều khán giả so sánh về khả năng diễn xuất giữa 3 diễn viên nữ trong phim và phiến diện đưa ra kết luận rằng Phương Oanh diễn không đạt. Riêng cá nhân tôi cảm nhận được diễn xuất của bạn trong từng tập phim và vai diễn Quỳnh không phải là một vai diễn dễ: lỳ lợm, cam chịu, cứng rắn và uất ức. Chắc chắn nếu không phải là Phương Oanh thì khó có một diễn viên nào trong giai đoạn hiện nay có thể đưa Quỳnh đến với khán giả. Bạn có cảm thấy hụt hẫng và buồn khi có những lời nhận xét tiêu cực về diễn xuât của mình khi mà những nỗ lực và tình yêu của mình với nhân vật đã bị một bộ phận nhỏ khán giả phủ nhận? (Hoàng Yến, 36 tuổi, 232 Phạm Văn Đồng, Hà Nội)

- Phương Oanh:

Buồn thì không, bởi Oanh biết, cá nhân mình tự biết khả năng đến đâu. Oanh biết mình làm tốt, biết từ lúc mình thực hiện, nhất là với một đạo diễn kỳ cựu khó tính như anh Phong, xuyên suốt 6 tháng đồng hành, mọi người cùng quay với mình, Oanh tung hứng với đạo diễn, đạo diễn rất hài lòng. Đến khi phim kết thúc, đạo diễn tự hào, mãn nguyện với những gì Oanh làm cho Quỳnh búp bê. Bản thân Oanh hiểu nút trầm của nhân vật, tự tin về những gì làm cho nhân vật.

Khi phim phát sóng, một bộ phận không nhỏ đánh giá ngược lại với những gì mình đã làm cho nhân vật. Buồn thì không có, nhưng Oanh cảm thấy bị phụ, bởi mình biết mình làm ra sao, được ghi nhận ra sao.

Dù vậy, điểm cộng của Quỳnh búp bê quá nhiều, điểm trừ không đáng kể, mình biết được mình được ghi nhận như thế nào rồi. Cảm xúc của Oanh với những bình luận tiêu cực chính là mình miễn nhiễm luôn rồi.

Phương Oanh 'miễn nhiễm' với những bình luận tiêu cực về nhân vật Quỳnh búp bê.

- Nụ hôn giữa Cảnh và Quỳnh tạo ra rất nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Khán giả thắc mắc anh chị đã trải qua cảnh đó như thế nào? (Quỳnh Thư, 29 tuổi, Hải Phòng)

- Doãn Quốc Đam :

Đam thực sự không thích cho 2 nhân vật hôn nhau lắm vì mình nghĩ hơi khác một chút, tất nhiên nó sẽ hơi độc ác một chút, kiểu như ranh giới giữa cái việc đứng cạnh nhau mà không chạm tới nhau sẽ còn khiến phân đoạn đấy day dứt, hay hơn nữa. Còn cảnh hôn nhau ở đấy nó cũng hơi... chiều lòng theo hiệu ứng khán giả một chút, sao cho hài hòa nhất.

Vậy, cảnh hai nhân vật hôn nhau bạn có thích hay không?

Thích chứ sao không thích (cười).

- Thanh Hương :

Với vai diễn cave hết date của tôi, nếu nghĩ về nụ hôn đó thì hơi xa vời (cười). Tôi được xem cảnh quay đó trên trường quay và tôi rất thích sự mộc mạc, cách hai người họ lao vào nhau như vậy. Có thể nhiều người thích nụ hôn kiểu ngôn tình, nhưng tính cách của Cảnh không phải như vậy, hoàn cảnh của Quỳnh cũng không phải như vậy. Lan không dám mơ đến nụ hôn đó nhưng Thanh Hương ở ngoài đời thì có thích.

- Chị Thanh Hương và Thu Quỳnh nghĩ thế nào về nụ hôn này? Có ai muốn đóng thay Phương Oanh cảnh này không ạ? (Quế Hương, 25 tuổi, Thái Bình)

- Thu Quỳnh:

Với cương vị khán giả, Thu Quỳnh xem đoạn hôn đấy rất thích, Thu Quỳnh cảm nhận đấy không phải là tình yêu mà là sự an ủi. Nụ hôn là cảm xúc giữa hai người nhưng không đơn giản là tình yêu mà bao hàm rất nhiều mọi thứ.

Đây là nụ hôn khác nhất tất cả những nụ hôn từng xem trên phim Quỳnh từng xem.

Không biết lúc đấy tại hiện trường các bạn cảm thấy thế nào nhưng hiệu ứng lên phim rất tốt. Với cả trong phim hai người này được hôn thôi, còn ai đâu (cười).

Còn có muốn được hôn không thì không, em dỗi rồi. Rõ ràng trong "Quỳnh búp bê" có một cảnh My Sói đến nói yêu anh Cảnh, muốn lao đến hôn anh Cảnh nhưng bị hắt hủi, đạp ra, nên giờ em dỗi rồi (cười).

- Phương Oanh là diễn viên đảm nhận vai chính trong "Quỳnh búp bê" và cũng là người có nhiều tương tác nhất với các bạn diễn còn lại. Thanh Hương, Doãn Quốc Đam hay Thu Quỳnh ai là người tạo cho bạn cảm xúc nhiều nhất và tương tác tốt nhất trong lúc diễn? (Thành Vinh, 34 tuổi, Bắc Giang)

- Phương Oanh :

Ngay từ đầu, khi thực hiện bộ phim này, được làm việc kết hợp với cả ba diễn viên. Riêng với hai chị, Oanh nhiều lần khen hai chị, khen cả nhân vật hay, khen cách các chị làm cho nhân vật. Không biết chị Quỳnh có nhớ không, em từng nói rằng em chắc chắn vai diễn sẽ thành công, từ cách chị làm cho nhận vật, cách chị tạo hình cho nhân vật, rất ấn tượng. Trước đó, em từng làm việc với chị Quỳnh nhiều lần rồi, nhưng để mà nói, thực sự em bị hấp dẫn thì khi chị thể hiện vai My Sói, thực sự em thấy chị đột phá, và thực sự là em đã không sai.

Với vai Lan của chị Hương, đó là một nhân vật trượng nghĩa, số phận của Lan cũng quá nhiều cảm xúc trong Phương Oanh. Cách các chị làm, tương tác với Oanh để tạo ra những thước phim như vậy. Khi diễn thì các diễn viên luôn nhìn nhau để tung hứng, hơn thế nữa, các nhân vật đều cá tính mạnh, trong khi nhân vật của Oanh vốn đã nhờ nhờ rồi, cũng như một bài hát có nút trầm, nút thăng.

Với anh Đam, mình và anh đã hợp tác trong bộ phim "Lặng yên dưới vực sâu", anh Đam làm việc với Oanh nhiều tháng nên sang phim này không lạ lẫm nữa, việc tung hứng trở nên quá quen thuộc. Oanh biết chất của anh Đam rồi, rất điên.

Quỳnh Búp bê và anh Cảnh không có nhiều cảnh tình cảm, nhưng lại có một cảnh mà mọi người rất thích. Với tư cách là người đứng bên ngoài, mình cũng rất thích cảnh này. Thực ra trong kịch bản không có cảnh hai người hôn nhau, thế nên đến khi được hôn, mình hỏi: "Ôi thật á?".

Oanh thấy bộ phim này, nhân vật của Oanh và anh Đam trong cả bộ phim quá nặng nề, không có chút gì hơi ngọt ngọt chút, có cảnh đó như là một ngọn gió, một viên kẹo, làm thay đổi vị đắng, vị chua chát trong suốt phim. Thứ hai là cách làm, thể hiện tình cảm của hai nhân vật khác bình thường, cảm xúc của họ lẫn lộn, khác với cảnh hôn bình thường, đó thực sự là một cảnh đinh, giúp xoa dịu cảm xúc, giúp mình hả hê. Thế nên mọi người thấy cách Oanh diễn không?

- Phân đoạn Quỳnh chia tay Cảnh đã được thực hiện 2 version và những gì được chiếu trên truyền hình là version thứ hai. Anh chị thích version nào hơn? (Phương Giang, 30 tuổi, Vĩnh Long)

- Phương Oanh :

Đây thực sự là nụ hôn đan xen giữa sự biết ơn, tủi hổ, nụ hôn của cả sự hy vọng nữa, nó nhiều tầng ý nghĩa, thực sự là phải quay đến version 2 mới lột tả hết cảnh đó.

Phương Oanh, Doãn Quốc Đam và các nghệ sĩ rôm rả bàn luận về nụ hôn của Quỳnh và Cảnh. Khi êkíp chiếu lại đoạn hai nhân vật hôn nhau, Quốc Đam tỏ ra xấu hổ.

- Cảnh ‘soái ca’ là nhân vật nam được yêu thích nhất phim. Cho đến bây giờ, nhiều khán giả vẫn đòi đạo diễn cho Cảnh "đội mồ sống dậy". Doãn Quốc Đam thấy thế nào trước phản ứng đó của khán giả? (Ngọc Minh, 25 tuổi, TP HCM)

- Doãn Quốc Đam :

Hiệu ứng từ khán giả khiến Đam thấy rất sung sướng, bởi cũng chưa bao giờ nghĩ một vai phụ lại được mọi người để ý, quan tâm nhiều đến thế.

- Các anh chị nghĩ câu chuyện sẽ ra sao nếu Cảnh còn sống? (Ngọc Huyền, 27 tuổi, Hội An)

- Doãn Quốc Đam:

Nếu sống lại thì phải có một cái gì đấy còn chỉ đơn thuần là được xuất hiện trên màn hình thì Đam không muốn.

- Thu Quỳnh:

Nếu anh Cảnh xuất hiện lại thì khán giả sẽ vô cùng thỏa mãn. Các fan nữ đang truy tìm anh Cảnh!

- Phương Oanh :

Thực sự đúng như anh Đam đã chia sẻ, nếu để người yêu em quay trở lại, thì phải có một trang mởi, thì sự trở lại của anh mới ý nghĩa. Còn nếu sự xuất hiện chỉ như có trong hình thì nó không quyết định được gì, không thay đổi được gì, nếu không có mục đích gì đó. Còn lại thì nó chỉ như một món quà tặng khán giả mà thôi.

Doãn Quốc Đam bối rối khi được hỏi về cảm xúc nếu Cảnh 'soái ca' 'sống lại' trên phim.

- Em thì không cần hỏi gì, chỉ là dành lời khen 4 anh chị. Các anh chị diễn rất xuất sắc. Riêng với anh Đam, anh diễn nhân vật nào đều ra chất, em rất phục khả năng diễn xuất của anh cả nhà em phát sốt vì anh Cảnh đấy nhé anh. (Nguyen Thi My Hoang, 27 tuổi, Quan 12)

- Doãn Quốc Đam:

Hiệu ứng từ phim này thực sự khiến mình bất người bởi khán giả miền Nam xem phim Bắc, đặc biệt là "Quỳnh búp bê" rất nhiều. Bộ phim đã đưa khán giả miền Nam nói chung đến gần hơn với phim, diễn viên miền Bắc. Đam cũng mong rằng sau này sẽ có nhiều những bộ phim chất lượng như "Quỳnh búp bê" để văn hóa thưởng thức phim giữa hai miền có thể giao thoa, đến gần nhau hơn.

- Diễn xuất của Doãn Quốc Đam góp phần không nhỏ trong thành công của vai Cảnh và khiến nhân vật này trở nên bất tử với khán giả. Tuy nhiên, biên kịch Kim Ngân chia sẻ rằng chị ấy đã viết vai này cho diễn viên Minh Tiệp. Anh chị nghĩ sao khi biết điều đó? (Ngô Phương Anh, 30 tuổi, TP HCM)

- Thanh Hương:

Nhân vật Cảnh cao to vạm vỡ, đúng ngoại hình của anh Tiệp. Bình thường, tôi với Đam không khen nhau, chỉ toàn chê để giúp nhau tốt lên. Tôi vẫn thường xuyên xem lại phim. Có lần tôi xem một cảnh của Cảnh, khi anh này nhớ về người vợ cũ. Tôi rất ấn tượng về diễn xuất tâm lý của Đam, chưa bao giờ được xem Đam diễn tình huống tương tự trước đó. Lúc ấy, tôi hiểu tại sao Đam thành công với nhân vật Cảnh. Đây không phải vai chính, nhưng Đam đã làm rất tốt vai của mình.

- Doãn Quốc Đam:

Nếu là anh Minh Tiệp hay bất cứ diễn viên nào vào vai đều có thể ra được một chất khác, có thể thành công hoặc cũng có thể là không, bởi còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Còn với cá nhân mình nghĩ, Đam đã phần nào khắc họa được đúng ý đồ của đạo diễn với nhân vật Cảnh.

- Thu Quỳnh:

Nếu như các bạn để ý thì cả ba nhân vật nữ ở đây đều được chọn vào những vai diễn khác hẳn mình ngoài đời, gần như đối lập.

- Lan Cave cũng là một nhân vật mà biên kịch và đạo diễn rất tâm đắc. Nó đại diện cho những điều tốt đẹp, trượng nghĩa của phim. Thanh Hương đã chịu áp lực như thế nào khi vào vai được kỳ vọng lớn như thế? (Thanh Loan, 31 tuổi, Nghệ An)

- Thanh Hương:

Tôi không bao giờ tạo áp lực trong công việc. Khi làm việc, tôi luôn quyết liệt, có thể chưa tốt nhưng tôi làm tới cùng. Các vai diễn của tôi đều khác tôi ngoài đời. Khi đọc kịch bản Quỳnh búp bê, tôi đọc đi đọc lại, tìm cách diễn sao cho có màu sắc riêng. Với các cảnh "đinh", tôi chủ động trao đổi với đạo diễn và bạn diễn để tìm cách phối hợp tốt nhất. Nếu nói thành công của vai diễn hoàn toàn do diễn viên thì là sai, đó là sự cộng hưởng của nhiều yếu tố. Đạo diễn và bạn diễn không tạo cảm hứng cho tôi thì tôi rất khó để làm tốt vai diễn. Tôi may mắn gặp được những cộng sự ăn ý trong Quỳnh búp bê.

- Khi Thanh Hương đóng vai Lan trong phim "Quỳnh búp bê", chi có bị ám ảnh với nhân vật mình đóng không ạ? Riêng bản thân em xem đến tập mà Lan bị cưỡng hiếp tập thể em ám ảnh luôn, đến giờ không dám xem lại nữa. (thanh tâm, 34 tuổi, bình dương)

- Thanh Hương:

Mấy hôm trước, tôi đi lễ cùng gia đình, vào tận cảng Vũng Áng. Trong đó, mọi người rất thích phim "Quỳnh búp bê". Nhiều khán giả ở những vùng biển đảo rất xa cũng nhắn tin riêng cho tôi để nói về bộ phim. Trước hết, tôi xin cảm ơn các bạn về tình cảm này. Tôi là một người vui vẻ, cởi mở, mọi người ít khi thấy tôi buồn, nhất là trên trường quay. Với các cảnh quay đầu tiên, tôi rất thoải mái. Nhưng khi sang phần 2 của phim, hoàn toàn vai diễn kéo tôi đi, lúc đó tôi không còn vui vẻ, hòa đồng, vô tư nữa. Đây là vai diễn đầu tiên ám ảnh tôi. Có những hôm, nửa đêm về nhà, vừa lái xe tôi vừa nghĩ đến vai Lan, miệng lẩm bẩm thoại, đi quá nhà mình rất xa, xung quanh là đồng không mông quạnh, tôi sợ lắm. Vai diễn này làm tôi thay đổi nhiều. Khi tôi xem lại một số phân đoạn của mình, tôi lại khóc, bủn rủn chân tay, nổi gai ốc và không từ ngữ nào nói hết cảm xúc của tôi. Đây là vai diễn ghi dấu ấn đậm nhất trong ký ức của tôi từ trước tới giờ.

Thanh Hương thừa nhận nổi gai ốc khi xem lại cảnh mình đóng.

- Các anh chị còn lại thấy Thu Quỳnh đã ác quá rồi hay muốn chị ấy còn ác hơn nữa? (Hữu Anh, 28 tuổi, Bảo Lộc, Lâm Đồng)

- Phương Oanh:

Cá nhân Oanh thấy rất phê với những gì chị Quỳnh làm cho My sói.

- Doãn Quốc Đam:

Đam cũng vậy !

- Thanh Hương:

Tôi cũng như Oanh và Đam.

- Thu Quỳnh:

Cá nhân Quỳnh thấy My Sói đang thiếu nữ tính, đằm thắm, hơi ít những đoạn như thế. Đương nhiên như thế là do kịch bản, không viết cho My Sói về những phân đoán sâu lắng hơn. Nên Thu Quỳnh cố vớt vát để tìm ra những phân đoạn thể hiện nội tâm, tình cảm của mình, may cũng được hai đoạn nhẹ nhàng.

- Nếu như Lan Cave là hiện thân cho cái tốt thì My Sói là hiện thân cho cái ác, không có chút hướng thiện nào. Thu Quỳnh, chị đã bao giờ tự hỏi "mình đã đủ ác chưa" hay "ác quá rồi" khi vào vai này? (Quốc Anh, 27 tuổi, Tây Ninh)

- Thu Quỳnh:

Thôi thế thôi. Thực sự khi Thu Quỳnh xem lại những thước phim đã làm thì tự cảm thấy quá căng thẳng, mệt mỏi.

Khán giả thật giỏi khi chịu đựng những áp lực qua từng tập phim mà vẫn còn chịu tiếp được nữa, còn Thu Quỳnh rất mệt mỏi. Cho đến tận giờ vẫn bị mệt, vẫn tự áp lực. Bạn bè đồng nghiệp bảo mình xả ra đi, thoát vai ra đi vì vẫn còn thấy My Sói ở Quỳnh.

Mình phải đặt dấu hỏi cho mình khi không thể thoát vai. Vì vậy Thu Quỳnh hiện sẽ nghỉ ngơi để chuẩn bị sức khỏe, tâm lý tốt nhất cho vai diễn khác My Sói trong tương lai.

Thu Quỳnh cũng xin thay mặt các diễn viên gửi lời cảm ơn tới độc giả Ngoisao.net đã quan tâm, ủng hộ bộ phim Quỳnh Búp Bê trong thời gian qua. Hy vọng trong thời gian tới Thu Quỳnh cùng Phương Oanh, Thanh Hương, Doãn Quốc Đam sẽ gặp khán giả trong các dự án tiếp theo.

