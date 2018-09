Đỗ Mỹ Linh lên tiếng khi bị nói 'chìm' hơn các Hoa hậu khác

Cô không buồn vì biết trong giai đoạn này điều gì quan trọng nhất đối với mình.

Đỗ Mỹ Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016 hôm 28/8. Sau gần hai tháng trở thành tân Hoa hậu, Mỹ Linh ít tham gia sự kiện, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trên báo với các bộ ảnh thời trang. Cách đây vài tiếng, Hoa hậu lần đầu chia sẻ về chuyện này.

Đỗ Mỹ Linh tâm sự, thời gian qua cô bận học cũng như bận rộn với nhiều dự án xã hội nên ít xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Nhiều người nói Mỹ Linh hơi bị "chìm" so với các Hoa hậu khác, nhưng cô không buồn. Bởi, Mỹ Linh biết trong giai đoạn này điều gì là quan trọng nhất với mình. "Tôi còn rất nhiều việc để làm, trong đó có sứ mệnh lớn lao của một sinh viên và một Hoa hậu. Đoạt ngôi vị Hoa hậu với tôi là một may mắn lớn trong đời. Vì vậy, tôi mong chia sẻ và lan toả niềm may mắn đó với những người đang cần giúp đỡ ngay lúc này. Bản thân tôi không muốn đi sự kiện quá nhiều. Nhưng, sắp tới có một sự kiện tôi đã nhận lời với mong muốn góp toàn bộ cát-xê cho đồng bào miền Trung".

Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh.

Đỗ Mỹ Linh chia sẻ thêm, vài ngày qua cô cũng kêu gọi mọi người ủng hộ cho bà con miền Trung và đã nhận được kha khá tiền mặt lẫn vật phẩm. Người đẹp tự nhận cô còn trẻ, mối quan hệ chưa nhiều, nên cô không có quá nhiều tiền và cũng không tham vọng quyên góp được số tiền lớn. Tuy nhiên, cô hứa sẽ sử dụng tiền của mọi người một cách xứng đáng nhất, trao tận tay những người cần được giúp đỡ.

Người đẹp sinh năm 1996 thấy day dứt khi không thể có mặt với bà con vùng lũ ngay lúc này, vì còn bận nhiều công việc lẫn kỳ thi ở trường không thể bỏ. Cô mong những ai đã ủng hộ tiền thông qua cô hãy kiên nhẫn chờ cô thêm vài ngày.

Trên trang cá nhân, Mỹ Linh cũng xin ý kiến của bạn bè, người hâm mộ về việc nên hỗ trợ khẩn cấp những gì cho người dân nhất.

Những ngày qua, ngoài các nghệ sĩ kêu gọi và đến tận khu vực bị lũ lụt ở các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh..., một số Hoa hậu Việt Nam như Ngọc Hân, Kỳ Duyên cũng đã có mặt tại các địa phương này để trao quà cho bà con.

Diễm Trinh