Đỗ Mạnh Cường thuê vệ sĩ hộ tống ra sân bay

Diễm My hội ngộ người đẹp Kim Thoa trước chuyến đi Mỹ. Diễm My cho biết, để duy trì nhan sắc, suốt 10 năm qua, chị kiên trì ăn kiêng, không đụng đến những thực phẩm giàu tinh bột, chất béo mà chủ yếu ăn rau quả và uống thuốc bổ. Diễm My hiện có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn bên người chồng doanh nhân và hai con gái xinh xắn tại căn biệt thự rộng 3.000 m2 ở TP HCM. Ảnh: Tô Thanh Tân.