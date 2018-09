Đỗ Hải Yến bụng bầu đi dự LHP Berlin

Theo giới thiệu trên trang web chính thức của LHP Berlin, phim Cha và con và… lấy bối cảnh những năm đầu thập niên 2000 ở Sài Gòn, kể về một chàng sinh viên ngành nhiếp ảnh tên Vũ (Lê Công Hoàng đóng) lên thành phố ở trọ. Với chiếc máy ảnh được cha tặng, Vũ bắt đầu khám phá cuộc sống xung quanh mình. Vũ đặc biệt bị cuốn hút bởi người bạn cùng phòng điển trai tên Thăng (Trương Thế Vinh đóng), một tay chơi thường xuyên dính líu tới ma túy, cờ bạc và mại dâm ở Sài Gòn. Thăng giới thiệu Vũ với Vân (Đỗ Thị Hải Yến), một vũ nữ tại hộp đêm và cả ba bước vào một mối quan hệ kỳ lạ. Một tình huống bất ngờ xảy ra buộc Vũ và Thăng phải chạy trốn tới làng của Vũ ở đồng bằng sông Cửu Long. Tại đây, cha của Vũ đã giới thiệu cậu với cô gái mà ông chọn làm vợ tương lai của Vũ. Mọi chuyện trở nên phức tạp khi Thăng tán tỉnh “vợ tương lai” của Vũ và khiến chàng nhiếp ảnh trẻ ghen tuông… Từ đó một loạt tình huống trớ trêu xảy đến với các nhân vật. Phim có một số cảnh nóng khá dữ dội. Cha và con và… có tên tiếng Anh là Big Father, Small Father and Other Stories. Đây là bộ phim Việt Nam đầu tiên do một đạo diễn trong nước thực hiện tham gia tranh giải chính thức của một trong ba liên hoan phim lớn nhất thế giới. Đây cũng là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên Đỗ Thị Hải Yến, từ sau Cánh đồng bất tận năm 2010. Chị cũng là nhà sản xuất của tác phẩm này. Cha và con và... là bộ phim điện ảnh thứ hai của đạo diễn Phan Đăng Di. Tác phẩm đầu tay của anh là Bi, đừng sợ từng tham gia vào Tuần lễ phê bình phim của LHP Cannes năm 2010 và giành hai giải. Cha và con và… là bộ phim mà khi mới ở dạng dự án đã trở thành một trong bốn dự án quốc tế được Quỹ Điện ảnh thế giới Berlinale WCF (World Cinema Fund - trực thuộc LHP Quốc tế Berlin) tài trợ kinh phí sản xuất. Ra đời từ năm 1951, LHP Berlin của Đức là một trong ba liên hoan phim quốc tế lâu đời và uy tín nhất thế giới, cùng với Cannes của Pháp và Venice của Italy. Giải thưởng danh giá nhất và cũng là biểu tượng của LHP Berlin là Gấu Vàng. LHP Quốc tế Berlin năm nay diễn ra từ ngày 5/2 đến 15/2. Đạo diễn Darren Aronofsky (phim Thiên nga đen) là chủ tịch ban giám khảo lần này.