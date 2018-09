DJ số 1 thế giới Armin yêu cầu khắt khe về sân khấu khi biểu diễn tại TP HCM

Armin van Buuren đưa ra một bản yêu cầu kỹ thuật dài 70 trang trước khi nhận lời tham gia lễ hội âm nhạc điện tử ngoài trời.

Ngày 14/12 sắp tới, ngôi sao hàng đầu thế giới về nhạc điện tử sẽ trở lại Việt Nam, biểu diễn một đêm duy nhất tại TP HCM. Việt Nam là quốc gia đầu tiên Armin van Buuren đến trong chuyến lưu diễn châu Á vào tháng 12 này. Sự trở lại của anh hứa hẹn khiến các fan nhạc điện tử "phát cuồng" với các màn trình diễn cực đỉnh.

DJ nổi tiếng thế giới Armin van Buuren.

DJ nổi tiếng sẽ biểu diễn ở sân khấu ngoài trời lớn nhất từ trước tới nay. Dự kiến sân khấu cao hơn 20 m, dài 96 m được trang bị hệ thống âm thanh, ánh sáng chuyên nghiệp do các chuyên gia nước ngoài lắp đặt. Gần 1.000 m2 màn hình led đang được chuẩn bị để phục vụ chương trình. Các màn hình bố trí thành khối, tạo hiệu ứng bề nổi chưa từng có ở Việt Nam. Hệ thống âm thanh cũng phải đáp ứng những đòi hỏi khắt khe về kỹ thuật do êkíp Armin đưa ra. Dàn loa TW do chính các chuyên gia người Đức tinh chỉnh đảm bảo khiến khán giả cảm thấy "đã tai". Mọi sự chuẩn bị về thiết kế hay kỹ thuật đều có sự hỗ trợ, giám sát của êkíp riêng do Armin van Buuren đưa từ Hà Lan sang. Đây được xem là một trong những sân khấu lớn nhất mà Armin van Buuren từng biểu diễn ở khu vực châu Á, thậm chí quy mô không hề kém show diễn A state of Trance do chính anh từng thực hiện.

Ngôi sao nhạc điện tử người Hà Lan từng biểu diễn tại Hà Nội vào năm 2015.

Huyền thoại DJ nhạc Trance tiết lộ sẽ mang tới những giai điệu âm nhạc điện tử hay nhất để thỏa mãn sự mong đợi của khán giả Việt Nam. Nghệ sĩ 39 tuổi muốn truyền thông điệp "I live for that energy" - đề cao lối sống tích cực, tràn đầy năng lượng. Armin hy vọng, sân khấu vừa đáp ứng nhu cầu thưởng thức âm nhạc của khán giả vừa đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật khắt khe. 200 nhân viên an ninh sẽ được huy động túc trực để bảo vệ an toàn cho sự kiện này. Phía ngoài sân khấu là 5 xe cứu thương, 5 xe cứu hỏa luôn sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

Đại diện ban tổ chức chia sẻ: "Chúng tôi phải đáp ứng bản yêu cầu kỹ thuật dài 70 trang từ phía Armin. Các chuyên gia người Đức trực tiếp điều khiến âm thanh. Hệ thống pháo hoa và hiệu ứng lửa trên sân khấu do êkíp nước ngoài thực hiện. Chúng tôi muốn khán giả có những trải nghiệm không thể quên với Armin van Buuren".

Ngoài DJ người Hà Lan, chương trình còn có nhiều nghệ sĩ khác thuộc hãng thu âm do Armin van Buuren sáng lập như W&W, Sunnery James& Ryan Maciano trình diễn. Các DJ Việt Nam gồm Tuấn Kruise, Nimbia, Mike Hào, Minh Trí cũng chơi nhạc tại sự kiện này. Buổi biểu diễn của Armin van Buuren sẽ diễn ra vào 15h30 ngày 14/12 tại đường Trương Văn Bằng, quận 2, TP HCM.

Sân khấu ngoài trời lớn nhất Việt Nam - nơi Armin van Buuren sẽ biểu diễn vào tối 14/12.

Armin van Buuren sinh năm 1976. Anh là một DJ kiêm nhà sản xuất nhạc trance người Hà Lan. Từ năm 2001, anh là chủ một chương trình phát thanh hàng tuần mang tên "A State of Trance" , được phát đến hơn 37 triệu người nghe hàng tuần ở 84 quốc gia trên 100 đài FM. Hai năm liên tiếp anh đứng thứ tư trong danh sách DJ Mag Top 100 (2015, 2016) và xếp hạng ba vào năm 2017. Tại giải Grammy 2014, anh được đề cử "Bản thu âm nhạc dance xuất sắc nhất" cho đĩa đơn "This is what it Feels Like". Armin từng có buổi biểu diễn ấn tượng, thu hút hàng chục nghìn khán giả tại thủ đô Hà Nội vào năm 2015.