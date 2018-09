DJ số 1 thế giới Armin khiến 15.000 khán giả phát cuồng

Khoảnh khắc bất ngờ nhất trong set diễn là khi giai điệu bài 'Hello' của Adele được vang lên. Armin đã mix lại ca khúc này và tương tác với khán giả bằng cách liên tục hô ' Hello Hanoi. I can't hear you. Can you hear me?'. Ngoài ra, anh còn mix lại nhiều bài hát nổi tiếng như 'California Dreaming' (Sia), 'Outside' (Calvin Harris và Ellie Goulding) hay đoạn mở đầu của 'The White Stripes' (Seven Nation Army)...