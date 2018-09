Đinh Hương tự nhận mình 'điên' nên ít bạn

MV 'Loving you' của Đinh Hương mới ra mắt được nhiều khán giả trẻ yêu thích. Nhạc sĩ Phương Uyên cũng dành nhiều lời khen cho sản phẩm này. Ngoài ca hát, nữ ca sĩ còn thử sức với cả điện ảnh. Cô đang tham gia những cảnh quay cuối trong bộ phim truyền hình hợp tác với Nhật Bản 'Khúc hát mặt trời'. Phim này có sử dụng bản cover mới của ca khúc 'Loving you' do Đinh Hương thể hiện.