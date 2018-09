Đinh Hương sợ hãi diễn trong tủ kính đầy nước

Á quân Giọng Hát Việt 2012 cảm giác như đã 'thoát chết' vì quá mạo hiểm.

Đinh Hương vừa phát hành album đầu tay mang tên Soul hơn một tháng trước. Tại họp báo, cô giới thiệu đoạn trailer với những hình ảnh khá đẹp mắt của MV So I - một ca khúc nằm trong album do chính cô sáng tác. Với So I, Đinh Hương muốn chuyển tải sự mạnh mẽ của một cô gái trẻ trong tình yêu. Người con gái đã chìm đắm với nỗi đau của cuộc tình buồn, nhưng rồi vẫn quyết tâm đứng dậy để vượt qua mọi thứ.

Tâm đắc với sáng tác này, Đinh Hương tìm đến ê kíp của đạo diễn Uyên Thư để thực hiện MV. Uyên Thư từng hợp tác với Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Mỹ Tâm... và có nhiều ý tưởng táo bạo. Với MV của Đinh Hương cũng không ngoại lệ. Uyên Thư nghĩ ra cảnh để Đinh Hương diễn xuất trong một tủ kính đầy nước, có đoạn phải để nước phủ kín đỉnh đầu. Nhằm đảm bảo an toàn cho ca sĩ, ê kíp mua loại kính chịu lực tốt nhất và đo lường khả năng chịu áp lực của kính trước khi quay. Đinh Hương cũng được bảo hộ bằng thiết bị đặc biệt đính vào trang phục.

Đinh Hương lo lắng vì không hề biết bơi.

Tuy nhiên, thực tế lại có những điều xảy ra ngoài tính toán của ê kíp. Á quân Giọng Hát Việt 2012 không hề biết bơi, nhưng vì đây là MV đầu tiên do chính cô tự thực hiện nên đã "nhắm mắt đưa chân" theo ý đạo diễn. Sau một ngày trời quay ngoại cảnh, đến cảnh quay trong tủ kính thì Đinh Hương không còn sức nên cũng rất khó "đứng nước" hoặc nín thở trong nước. Nữ ca sĩ không hề phàn nàn mà vẫn cố gắng diễn. Song, sự cố ngoài ý muốn xảy ra khi tủ kính không chịu được áp lực của khối lượng nước lớn nên có dấu hiệu bị nứt. Đinh Hương hốt hoảng, lại thêm phần không biết bơi nên cô dường như kiệt sức. Lúc này, ê kíp quyết định kéo cô lên khỏi tủ kính. "Tôi mệt quá nên cơ thể gần như không còn phản ứng gì, cứ mềm nhũn", ca sĩ chia sẻ.

Sau đó, ê kíp ném một chiếc búa tạ để đập vỡ tủ kính, khiến nước tràn ra lênh láng, phục vụ kỹ xảo cho cảnh Đinh Hương đấm vỡ tủ kính trong MV.

Đinh Hương kể lại, khi quay xong cô mới thấy mình quá liều. Mỗi lần nghĩ lại cảnh quay đó cô vẫn còn thấy sợ. Thế nhưng, giọng ca gốc Quảng Trị không hối hận vì đã nỗ lực hết sức để có được một sản phẩm tốt nhất trong mức có thể để tặng khán giả. Đạo diễn Uyên Thư cũng không tiếc lời khen ngợi sự chuyên nghiệp và chịu khó của Đinh Hương, dù mệt vẫn không một lời than thở. MV So I sẽ chính thức ra mắt vào tuần tới.

Video hậu trường cảnh quay nguy hiểm của Đinh Hương:

