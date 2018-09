Đinh Hương lần đầu làm minishow

Á quân Giọng Hát Việt 2012 có đêm nhạc riêng giới thiệu album 'Soul' tối 13/9.

Vài ngày trước, ca sĩ Đinh Hương chính thức phát hành album đầu tay mang tên Soul sau hơn 8 tháng kết thúc cuộc thi Giọng Hát Việt 2012. Album do chính Đinh Hương thực hiện tất cả các khâu, gồm 8 ca khúc do cô và một số nhạc sĩ trẻ như Hoàng Huy Long, Vũ Cát Tường... sáng tác. Trong họp báo, Đinh Hương thể hiện hai ca khúc So I và Awakening, nhận được phản hồi khá tốt. Sau đó, trong chung kết The Voice Kids, cô tiếp tục gây ấn tượng với màn trình diễn Bang Bang Boom Boom trẻ trung, sôi nổi.

Chưa đầy hai ngày sau khi album ra mắt, toàn bộ các ca khúc trong CD bị tung lên một số trang nghe nhạc online khiến Đinh Hương rất lo lắng. Song, cô nhanh chóng lấy lại tinh thần khi có nhiều khán giả tìm kiếm album gốc để mua ủng hộ. Nữ ca sĩ chia sẻ, trong đợt phát hành đầu tiên, cô chỉ in 1.000 album phiên bản Deluxe Edition sang trọng. Vài ngày qua, tình hình tiêu thị CD khá khả quan. Ở đợt tái bản, Đinh Hương sẽ in bìa trên chất liệu giấy thường để giảm giá bán, với hy vọng album đến được tay nhiều khán giả hơn.

Ca sĩ Đinh Hương. Ảnh: GF

Để thực hiện album này, Đinh Hương phải "mất ăn, mất ngủ" nhiều tháng liền. Bù lại, cô được hai người thầy dành nhiều lời khen tặng, là động lực để cô cố gắng hơn. Nhạc sĩ Phương Uyên - một trong những người nghe CD đầu tiên - đánh giá, album hơi khó nghe với số đông, nhưng thực sự là một sản phẩm chất lượng và bản thân chị cũng rất thích. Huấn luyện viên Hồ Ngọc Hà thì nhìn nhận sự nỗ lực của Đinh Hương trong việc bắt kịp xu hướng âm nhạc chung, nhưng vẫn tạo được nét riêng cho mình.

Bên cạnh đó, giới chuyên môn cũng dành cho Đinh Hương những lời khen quý giá. Nhạc sĩ Dương Khắc Linh nhận định, ca sĩ gốc Quảng Trị hát tình cảm không thua gì các ca sĩ nước ngoài. Anh cho rằng, Soul là một trong những album hay nhất do người Việt làm ra mà anh từng nghe. "Đây là album chất lượng quốc tế, âm nhạc quốc tế nhưng vẫn mang màu sắc rất riêng của Việt Nam", tác giả Xin hãy thứ tha kết luận.

Trong khi đó, đơn vị master cho album ở Mỹ là Maor Appelbaum Mastering thì nhận xét, album này minh chứng cho khả năng và gu âm nhạc của Đinh Hương.

"Thưởng thức trọn 8 ca khúc, người nghe sẽ trải qua một loạt những cảm xúc được tạo ra bởi phần hòa âm và mix ấn tượng. Mọi thứ quyện lại, tạo sự rung cảm mãnh liệt cho người nghe".

Để góp phần truyền tải đến khán giả những cảm xúc này, Đinh Hương lần đầu thực hiện minishow vào tối 13/9 tới tại phòng trà WE, TP HCM. Trong đêm nhạc, cô sẽ thể hiện tất cả các ca khúc trong album. Ngoài ra, còn hát thêm những bài hát theo yêu cầu của người hâm mộ.

Hàn Quốc Việt