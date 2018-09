Đinh Hương ấn tượng khi trở lại The Voice

Đinh Hương thể hiện ca khúc 'So I' do chính cô sáng tác, nằm trong album đầu tay 'Soul' vừa phát hành. Bài hát với giai điệu du dương, có chút 'ma mị' cùng giọng hát say đắm, đầy cảm xúc của Đinh Hương khiến người nghe 'nổi da gà' ( xem video ). Trong số 8 ca khúc trong album, 'So I' có thể xem là bài hát mang đậm dấu ấn của Đinh Hương nhất. Trở lại Giọng Hát Việt, nữ ca sĩ hát chín muồi và xử lý điêu luyện hơn so với khi còn là thí sinh cách đây 9 tháng.